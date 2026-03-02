Σε επιφυλακή η Πολιτική Άμυνα στο Ακρωτήρι - Οδηγίες και χώροι φιλοξενίας για τους πολίτες

Σε πλήρη ενεργοποίηση τέθηκε η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας από τα πρώτα λεπτά μετά το περιστατικό με μη επανδρωμένο αερόχημα στις Βρετανικές Βάσεις στην περιοχή Ακρωτηρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δυνάμεις της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου αναπτύχθηκαν άμεσα στην περιοχή, με κύριο στόχο την υποστήριξη και ενημέρωση των κατοίκων, σε συντονισμό με τον δήμαρχο Δήμος Κουρίου, τον αντιδήμαρχο Ακρωτηρίου και τη Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων.

Προσωρινή φιλοξενία και επιτόπια παρουσία

Όπως αναφέρεται, λήφθηκαν προληπτικά μέτρα ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στο ΚΕΝ Λεμεσού, όπου από την πρώτη στιγμή βρίσκονται λειτουργοί και εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας για διευκόλυνση όσων επιθυμούν να μετακινηθούν.

Παράλληλα, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου, παρέχοντας ενημέρωση, συνδρομή στη μεταφορά πολιτών σε χώρους φιλοξενίας και πραγματοποιώντας περιπολίες για τυχόν ανάγκες.

Σειρήνες και καταφύγια αν χρειαστεί

Λόγω της ρευστής κατάστασης, το Υπουργείο Εσωτερικών προειδοποιεί ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα ενεργοποιηθούν σειρήνες στις επηρεαζόμενες περιοχές και θα υπάρξει άμεση ενημέρωση μέσω ραδιοφώνου και τηλεόρασης, με οδηγίες προς τον πληθυσμό για κατεύθυνση στο πλησιέστερο καταφύγιο.

Τα καταφύγια μπορούν να εντοπιστούν μέσω της εφαρμογής SafeCY ή μέσω του Κέντρου Ελέγχου Επιχειρήσεων της Γενικής Διοίκησης Πολιτικής Άμυνας. Σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κοντινό καταφύγιο, οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε ασφαλείς εσωτερικούς χώρους, όπως υπόγεια ή δωμάτια με συμπαγείς τοίχους, αποφεύγοντας την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.

Βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας

Η Πολιτική Άμυνα υπενθυμίζει μεταξύ άλλων:

Παραμονή μακριά από παράθυρα, πόρτες και γυάλινες επιφάνειες.

Διαθεσιμότητα φορητού ραδιοφώνου, φακού και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης.

Σε περίπτωση συναγερμού, κάλυψη του κεφαλιού και παραμονή χαμηλά.

Διατήρηση ψυχραιμίας και συμμόρφωση με τις οδηγίες των Αρχών.

Το Υπουργείο Εσωτερικών σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο πλαίσιο του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ», σε συνεχή συντονισμό με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, παραμένοντας σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για περαιτέρω ενέργειες αν απαιτηθεί.