Σε κατ’ οίκον περιορισμό 3 κοινότητες της Πάφου, έληξε ο συναγερμός στο Αεροδρόμιο Πάφου

Σε κατ’ οίκον περιορισμό των κατοίκων τριών κοινοτήτων της Πάφου, Τίμης, Αχέλειας, Μαντριών, προέβησαν οι τοπικές αρχές μετά από οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τίμης, Γιώργο Πολυκάρπου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες όπως οι κάτοικοι της Τίμης και των γειτονικών κοινοτήτων περιοριστούν στις κατοικίες τους και μη κυκλοφορούν εκτός αυτών.Ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε επίσης ότι ήταν δύσκολη η ώρα λόγω της λήξης των μαθημάτων στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης που εξυπηρετεί πολλές κοινότητες και γι΄ αυτό έπρεπε να σπεύσουν οι τοπικές αρχές για να βοηθήσουν τους μαθητές και τους γονείς να μεταβούν στα σπίτια τους.

Στο μεταξύ, έληξε ο συναγερμός στο Αεροδρόμιο Πάφου, ενώ αρχίζει σταδιακά η μετάβαση των υπαλλήλων του στους χώρους του Αεροδρομίου.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «κατόπιν ενημέρωσης που λήφθηκε από την Εθνική Φρουρά, δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου και του Αεροδρομίου Πάφου». «Δόθηκε επίσης, προληπτικά, οδηγία ώστε οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Τίμης να περιορίσουν τις περιττές μετακινήσεις και να παραμείνουν στις οικίες τους. Για οποιαδήποτε άλλη οδηγία κριθεί απαραίτητη θα εκδίδονται ανακοινώσεις», προστίθεται.