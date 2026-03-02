Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πού χτυπούν ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν – Όλοι οι στόχοι (infographic)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε κατ’ οίκον περιορισμό 3 κοινότητες της Πάφου, έληξε ο συναγερμός στο Αεροδρόμιο Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Στο μεταξύ, έληξε ο συναγερμός στο Αεροδρόμιο Πάφου, ενώ αρχίζει σταδιακά η μετάβαση των υπαλλήλων του στους χώρους του Αεροδρομίου.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό των κατοίκων τριών κοινοτήτων της Πάφου, Τίμης, Αχέλειας, Μαντριών, προέβησαν οι τοπικές αρχές μετά από οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

 Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Τίμης, Γιώργο Πολυκάρπου, έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες όπως οι κάτοικοι της Τίμης και των γειτονικών κοινοτήτων περιοριστούν στις κατοικίες τους και μη κυκλοφορούν εκτός αυτών.Ο κ. Πολυκάρπου ανέφερε επίσης ότι ήταν δύσκολη η ώρα λόγω της λήξης των μαθημάτων στο Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης που εξυπηρετεί πολλές κοινότητες και γι΄ αυτό έπρεπε να σπεύσουν οι τοπικές αρχές για να βοηθήσουν τους μαθητές και τους γονείς να μεταβούν στα σπίτια τους.

Στο μεταξύ, έληξε ο συναγερμός στο Αεροδρόμιο Πάφου, ενώ αρχίζει σταδιακά η μετάβαση των υπαλλήλων του στους χώρους του Αεροδρομίου.

Σε ανάρτησή του στο Χ, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι «κατόπιν ενημέρωσης που λήφθηκε από την Εθνική Φρουρά, δόθηκαν οδηγίες για εκκένωση του Δημοτικού Διαμερίσματος Ακρωτηρίου και του Αεροδρομίου Πάφου». «Δόθηκε επίσης, προληπτικά, οδηγία ώστε οι κάτοικοι των Κοινοτήτων Τίμης να περιορίσουν τις περιττές μετακινήσεις και να παραμείνουν στις οικίες τους. Για οποιαδήποτε άλλη οδηγία κριθεί απαραίτητη θα εκδίδονται ανακοινώσεις», προστίθεται.

 

 

Tags

ΠΑΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα