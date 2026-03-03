Καταγγελίες εγκλωβισμένων Κυπρίων σε Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι: «Εγκλωβιστήκαμε και δεν βρίσκουμε στήριξη»- Οι οδηγίες του ΥΠΕΞ

Γράφει Ανδρέας Ποταμίτης

Εκατοντάδες Κύπριοι που δηλώνουν τρομοκρατημένοι, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, πολλοί εκ των οποίων αναφέρουν ότι έμειναν και χωρίς χρήματα και καταγγέλλουν ότι ζητούν βοήθεια από την ΚΔ και δεν τους προσφέρεται.

Ανώτατη πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών που μίλησε στον «Π» διευκρινίζει ότι τα έξοδα διαμονής των πολιτών καλύπτονται από τα ίδια τα κρατίδια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ωστόσο η διαδικασία διαφοροποιείται μεταξύ Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι.

Συγκεκριμένα, στο Άμπου Ντάμπι τα έξοδα καλύπτονται απευθείας, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε διαδικασία από τους πολίτες. Αντίθετα, στο Ντουμπάι εφαρμόζεται σύστημα κατά το οποίο οι πολίτες καταβάλλουν αρχικά οι ίδιοι τα έξοδα και ακολούθως προχωρά η διαδικασία επιστροφής του κόστους. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλές χώρες έχουν ήδη υποβάλει αιτήματα προς τις αρχές του Ντουμπάι ώστε να υιοθετηθεί η πρακτική που εφαρμόζεται στο Άμπου Ντάμπι, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική επιβάρυνση των εγκλωβισμένων.

Για τους πολίτες που πέταξαν με τις αερογραμμές των Εμιράτων (emirate airlines) επίσης καλύπτονται τα έξοδα, ενώ οι δύο άλλες αεροπορικές με δρομολόγια προς εκεί δεν τα καλύπτουν.

Η ΚΔ ευελπιστεί να επαναπατρίσει τους 300 Κύπριους που εγκλωβίστηκαν στα δύο κρατίδια ενώ η αρμόδια πηγή του υπουργία αναφέρει ότι τα παράπονα είναι πάντοτε αναμενόμενα, ειδικά εν μέσω πολέμου και της ανάγκης άμεσης επιστροφής παρά τον αποκλεισμό.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οδηγίες δόθηκαν από την κυπριακή πρεσβεία στα ΗΕΑ από το βράδυ της Κυριακής ότι οι Κύπριοι μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφορίες και διευκρινήσεις στο 600 555 559 ή στο info@dubaidet.ae