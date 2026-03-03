Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι την Παρασκευή το Ακρωτήρι - Τα σημεία φιλοξενίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΣ

Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας εξακολουθούν να περιπολούν στην περιοχή Ακρωτηρίου.

Η κατάσταση στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, οπότε και θα επανεξεταστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση της εικόνας της κατάστασης, σύμφωνα με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο «Χ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την ανάρτηση, οι κάτοικοι Τίμης, Αναρίτας και Μανδριών, καθώς και οι κάτοικοι Ορμήδειας, Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου ενημερώνονται προληπτικά, με αποστολή μηνυμάτων μέσω των Τοπικών Αρχών σε συνεργασία με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας για τα σημεία που έχουν οριστεί για την προσωρινή φιλοξενία τους, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η εκκένωση των περιοχών.

Σημειώνεται ότι υπήρξε επίσης επικοινωνία με τον Κοινοτάρχη Πύλας για ενημέρωση των κατοίκων της Κοινότητας.

Το Υπουργείο γράφει, επίσης, ότι ομάδες της Πολιτικής Άμυνας εξακολουθούν να περιπολούν στην περιοχή Ακρωτηρίου, ενώ παράλληλα είναι σε επικοινωνία με τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους για παροχή βοήθειας και καθοδήγησης.

Tags

ΚΥΠΡΟΣΥΠΕΣΕΚΚΕΝΩΣΗ

