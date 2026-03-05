Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εκτεταμένη επιχείρηση της Αστυνομίας: 14 συλλήψεις, εκατοντάδες έλεγχοι σε οχήματα και πρόσωπα

Στη σύλληψη 14 προσώπων, για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, προέβη η Αστυνομία κατά τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 373 οχήματα και ελέγχθηκαν οι οδηγοί καθώς και 91 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά ενώ διενεργήθηκαν παράλληλα 12 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 134 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 5 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Από τις καταγγελίες που έγιναν ξεχωρίζουν οι 25 καταγγελίες οδηγών για παραβάσεις του ορίου ταχύτητας και στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 5 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης, αναφέρεται τέλος.

