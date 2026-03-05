Αφθώδης πυρετός: Διάβημα στον Πρόεδρο για τις θανατώσεις - Δεν έχουν πειστεί οι αγρότες

Επιστολή διαμαρτυρίας για τη θανάτωση ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε μονάδες όπου εντοπίστηκαν μεμονωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού, ετοιμάζουν να στείλουν, το αργότερο μέχρι σήμερα Πέμπτη, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, όλες οι αγροτικές οργανώσεις και οι ομάδες παραγωγών-κτηνοτρόφων, ζητώντας εναλλακτική διαχείριση της κατάστασης.

Αναφέροντας ότι προβληματίζονται με ορισμένα ζητήματα της διαχείρισης του προβλήματος από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ο γενικός γραμματέας του Παναγροτικού, Τάσος Γιαπάνης, δήλωσε στον «Π» ότι οι οργανώσεις ετοιμάζουν επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία θα περιλαμβάνει και συγκεκριμένες εισηγήσεις. Όπως υποστήριξε, είναι αδιανόητο να θανατώνεται ολόκληρο το κοπάδι σε μία κτηνοτροφική μονάδα, επειδή εντοπίστηκε ένα μολυσμένο ζώο. «Τα αιγοπρόβατα, όπως ίσχυε και την περίοδο του κορωνοϊού για τους ανθρώπους (7-10 μέρες), μετά από 21 ημέρες όχι μόνο θεραπεύονται, αλλά αποκτούν και αντισώματα», είπε. Σημείωσε ότι μέχρι στιγμής καταγράφηκαν κτηνοτροφικές μονάδες, για τις οποίες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δρομολογούν γενική θανάτωση, επειδή εντοπίστηκαν 1-2 θετικά κρούσματα.

«Επιβεβλημένη θανάτωση»

Με αφορμή διαμαρτυρία κτηνοτρόφων για το ίδιο θέμα, την Τρίτη σε περιοχή των Λιβαδιών, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέφεραν σε ανακοίνωση, ότι η θανάτωση όλων των ζώων σε κτηνοτροφική μονάδα όπου εντοπίζεται θετικό κρούσμα αφθώδους πυρετού είναι επιβεβλημένη και δεν προβλέπεται καμία παρέκκλιση. Τόνισαν ότι με τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για ασθένειες κατηγορίας Α σε χερσαία ζώα και εφαρμόζονται πλήρως όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης για θανάτωση του συνόλου των ζώων της προσληφθείσας εκτροφής. Η υποχρέωση αυτή, σημειώνεται, απορρέει από το ενωσιακό δίκαιο.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημείωσαν, ότι οι ενέργειες υλοποιούνται στο πλαίσιο ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού, με επιστημονική καθοδήγηση και σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του ευρωπαϊκού και εθνικού κανονιστικού πλαισίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 15 Δεκεμβρίου είχαν πραγματοποιηθεί ενημερώσεις προς αγροτικές οργανώσεις και οργανώσεις κτηνοτρόφων, τόσο με επιστολές όσο και με συναντήσεις, για τα μέτρα διαχείρισης της νόσου. Με τον εντοπισμό κρούσματος στις ελεύθερες περιοχές, οι κτηνοτρόφοι ενημερώθηκαν εκ νέου για τα μέτρα βιοασφάλειας.

Δεν αποδέχονται 140-150 ευρώ ανά ζώο

Ένα δεύτερο ζήτημα, που καταγγέλλουν οι οργανώσεις είναι η κατάθεση πρότασης από το Υπουργείο Γεωργίας στο Υπουργικό για τις αποζημιώσεις, χωρίς να προηγηθεί διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις για το ύψος τους, παρά τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν, όπως είπε ο κ. Γιαπάνης, στη Βουλή από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου. Η πρόταση αναμενόταν να κατατεθεί στο Υπουργικό το απόγευμα της Τετάρτης. Ειδικά για την αποζημίωση ζωικού πληθυσμού, ανέφερε ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά τα ποσά που αυτήν τη στιγμή ακούγονται, 140 – 150 ευρώ ανά ζώο, όταν το 2007, πρόσθεσε, με το κρούσμα στη Δρομολαξιά η αποζημίωση ήταν πάνω από 300 ευρώ για κάθε ζώο.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαπάνη, όταν οι οργανώσεις ζήτησαν την αγορά αυτών των ζώων από το κράτος, επειδή, όπως είπε, οι παραγωγοί αδυνατούν, η απάντηση που έλαβαν είναι ότι δεν μπορεί το κράτος να λάβει υπόψη την πραγματική τιμή των ζώων, γιατί τότε όλοι οι κτηνοτρόφοι θα αρρωσταίνουν τα ζώα τους, για να λαμβάνουν αποζημιώσεις, με τον ίδιο να χαρακτηρίζει απαράδεκτες τέτοιες τοποθετήσεις.

Κλείνει ο κύκλος των 10 Km

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εμβολιασμοί αιγοπροβάτων, στην κρίσιμη ζώνη επιτήρησης, με ακόμα 9.800 δόσεις εμβολίου, που παραχωρήθηκαν μέχρι το βράδυ της Τρίτης στους ιδιώτες κτηνιάτρους. Μέχρι σήμερα έχουν παραχωρηθεί γύρω στις 135.000 δόσεις εμβολίων, από τις οποίες οι 35.950 έχουν χρησιμοποιηθεί για εμβολιασμούς σε βοοειδή, σε ακτίνα 3 και 10 Km, και οι υπόλοιπες 99.050 αρχικά σε αιγοπρόβατα στα 2 Km γύρω από τα χοιροστάσια, και ακολούθως σε όλα τα αιγοπρόβατα εντός της κρίσιμης ζώνης 3 και 10 Km, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της εβδομάδας, είπε την Τετάρτη η ανώτερη λειτουργός στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Σωτηρία Γεωργιάδου.

Ανησυχία για την αναπλήρωση

Αργότερα, μιλώντας στον Άλφα, η κ. Γεωργιάδου μετέφερε την ανησυχία και τον μεγάλο προβληματισμό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, για το πώς θα «χτιστεί» ξανά ο πρωτογενής τομέας, μετά τις θανατώσεις ζώων, που συνεισέφεραν στην παραγωγή χαλουμιού ΠΟΠ. «Είναι ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, έχουν γίνει συσκέψεις, έχουν κληθεί οι κτηνοτρόφοι, έχουμε πάρει απόψεις, έχουν κληθεί και οι υπόλοιποι, που έχουν ακόμα τα ζώα τους, για να δούμε πώς μπορούν να βοηθήσουν», είπε. Στο τραπέζι είναι και η εισαγωγή ζώων και άλλες κινήσεις, που μπορούν να γίνουν, σημείωσε.