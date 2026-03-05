Πέντε ακυρώσεις πτήσεων αναχώρησης από το αεροδρόμιο Πάφου σήμερα

Πέντε πτήσεις αναχώρησης από το αεροδρόμιο Πάφου έχουν ακυρωθεί για σήμερα, Πέμπτη 5 Μαρτίου, σύμφωνα με ενημέρωση της Hermes Airports στην ιστοσελίδα της .

Μέχρι στιγμής, στις αφίξεις δεν έχει σημειωθεί οποιαδήποτε διαφοροποίηση στο πρόγραμμα των πτήσεων. Οι ακυρώσεις σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες επηρεάζουν το πτητικό πρόγραμμα σε αρκετούς προορισμούς. Συγκεκριμένα, έχουν ακυρωθεί για σήμερα τρεις πτήσεις προς Τελ Αβίβ, μία προς Χάιφα και μία προς Γεωργία.

Η Hermes Airports καλεί τους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν απευθείας με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της πτήσης τους. Παράλληλα, θα συνεχίσει να παρέχει ενημερώσεις μόλις προκύψουν νέα δεδομένα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το κοινό που έχει προγραμματίσει ταξίδι καλείται να επισκέπτεται τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών ή να απευθύνεται στον ταξιδιωτικό του πράκτορα για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις και τις κρατήσεις.

«Παρόλο που η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι αερογραμμές διαμορφώνουν το πτητικό τους πρόγραμμα με βάση τις εξελίξεις, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό, κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Μαρτίου έχουν προγραμματιστεί επιπρόσθετες τακτικές πτήσεις από και προς τα κυπριακά αεροδρόμια», καταλήγει η ανακοίνωση.