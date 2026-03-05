Νέα σύλληψη για τα 230 κιλά ναρκωτικών στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε 27χρονο

Στη σύλληψη 27χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του προέβη χθες Τετάρτη η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και τον εντοπισμό πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ο 27χρονος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ένας 26χρονος και ένας 34χρονος, καθώς επίσης ακόμη ένας 26χρονος. Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις