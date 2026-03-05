Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Νέα σύλληψη για τα 230 κιλά ναρκωτικών στη Λευκωσία - Χειροπέδες σε 27χρονο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ο 27χρονος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Στη σύλληψη 27χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος που εκκρεμούσε εναντίον του προέβη χθες Τετάρτη η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης εντοπισμού πέραν των 230 κιλών ναρκωτικών ουσιών στη Λευκωσία, καθώς και τον εντοπισμό πιστολιού, περιστρόφου, εκρηκτικών μηχανισμών και μεγάλου αριθμού κροτίδων.

Σύμφωνα με τον Κλάδο Επικοινωνίας της Αστυνομίας, ο 27χρονος τέθηκε υπό κράτηση και αναμένεται σήμερα να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για τη διαδικασία προσωποκράτησης του.

Υπενθυμίζεται ότι, για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ένας 26χρονος και ένας 34χρονος, καθώς επίσης ακόμη ένας 26χρονος. Η ΥΚΑΝ συνεχίζει τις εξετάσεις

Tags

ΚΥΠΡΟΣΣΥΛΛΗΨΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα