Αλλάζει ξανά το σκηνικό του καιρού: Διαταραχή θα επηρεάσει την Κύπρο το Σ/κ - Πού αναμένονται βροχές και χιόνια

Διαταραχή θα επηρεάζει παροδικά την περιοχή μέχρι και αύριο.

Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και στα βόρεια, προοδευτικά ωστόσο οι νεφώσεις θα επεκταθούν και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί κυρίως μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και το απόγευμα τοπικά στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 9 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και στα βόρεια παράλια δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 8 στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 9 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένονται τοπικές βροχές ή και καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά, σε δυτικές και νότιες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο, ενώ η περιοχή θα επηρεάζεται από ενισχυμένο βόρειο ρεύμα αέρα.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που μετά το μεσημέρι θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, αλλά μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται σταδιακά μικρή άνοδος.