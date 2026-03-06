Νέα εγκύκλιος για τηλεργασία στο δημόσιο

Νέα εγκύκλιο για την τηλεργασία στο δημόσιο που ξεκινά στις 2 Απριλίου, εξέδωσε η Διευθύντρια του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού.

Στην εγκύκλιο, υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα έγκαιρης ανάληψης όλων των απαραίτητων ενεργειών, ώστε να καταστεί δυνατή η έναρξη εφαρμογής της τηλεργασίας, από την ημερομηνία που καθορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 2.4.2026.

Όσοι υπάλληλοι και εργοδοτούμενοι κριθούν κατάλληλοι για τηλεργασία, και νοουμένου ότι εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να τηλεργάζονται, θα πρέπει να κληθούν να συμπληρώσουν το Έντυπο «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τηλεργασία» και αφού το υπογράψουν, να το υποβάλουν στον άμεσα προϊστάμενό τους ή στον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος, ανάλογα όπως θα τους υποδειχθεί, για να υπογραφεί και από αυτόν.

Πρόσθετα, με στόχο την ορθή διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, οι υπάλληλοι/εργοδοτούμενοι, θα πρέπει να κληθούν να συμπληρώσουν το «Ερωτηματολόγιο για διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων», και αφού το υπογράψουν, να το υποβάλουν στον οικείο Προϊστάμενο Τμήματος ή στον εξουσιοδοτημένο από αυτόν λειτουργό, για έλεγχο και υπογραφή.

Σημειώνεται ότι, τόσο το Εγχειρίδιο όσο και τα Έντυπα «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τηλεργασία» και «Ερωτηματολόγιο για διαχείριση των επαγγελματικών κινδύνων», βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (https://www.mof.gov.cy/mof/papd), στην Ενότητα «Ενημέρωση», στην Κατηγορία «Εκδόσεις/Εγχειρίδια/Οδηγοί».

Επαναλαμβάνεται ότι οι Προϊστάμενοι των Υπουργείων, Υφυπουργείων, Υπηρεσιών και Τμημάτων, που έχουν την ευθύνη εφαρμογής της τηλεργασίας, θα πρέπει να ενημερωθούν για το πλαίσιο εφαρμογής της τηλεργασίας και να παρακολουθούν την υλοποίηση και εφαρμογή της, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών τους και την αποφυγή προβλημάτων.

Τονίζεται ότι, για την επιτυχή εφαρμογή της τηλεργασίας, απαιτείται υπευθυνότητα και ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σωστής επικοινωνίας μεταξύ των υπαλλήλων και των προϊσταμένων τους. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο ρόλος των προϊστάμενων όλων των ιεραρχικών επιπέδων είναι ιδιαίτερα σημαντικός για εφαρμογή της τηλεργασίας με αποτελεσματικό τρόπο.

Θα πρέπει, τονίζεται, να υποστηρίξουν και να συμβάλουν στην ανάπτυξη των υπαλλήλων τους για να λειτουργήσουν με αυτόν τον νέο τρόπο εργασίας, εγκαθιστώντας αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας και συνεργασίας, διαμορφώνοντας κουλτούρα ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και καινοτομίας και διασφαλίζοντας αποτελεσματική εποπτεία και διαχείριση της απόδοσης του προσωπικού τους.

Σημειώνεται, τέλος, ότι, για σκοπούς ενίσχυσης των δεξιοτήτων των υπαλλήλων, περιλαμβανομένων των προϊσταμένων, για την αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας, προωθείται η ανάπτυξη ασύγχρονου διαδικτυακού προγράμματος εκπαίδευσης από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο οι υπάλληλοι/εργοδοτούμενοι θα έχουν υποχρέωση να παρακολουθήσουν. Όλα τα μαθήματα που θα σχεδιαστούν στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος εκπαίδευσης, αναμένεται να είναι διαθέσιμα πριν το τέλος του 3ου τριμήνου του 2026, αλλά, σταδιακά, τα επί μέρους μαθήματα θα είναι διαθέσιμα νωρίτερα.