Συναγερμός μετά από κατάσχεση 10 εκατ. πυροκροτητών που φέρονται να προορίζονταν για Κύπρο (ηχητικό)

Στις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας για κατάσχεση μεγάλου φορτίου πυροκροτητών και πυρομαχικών στην Ιταλία, το οποίο φέρεται να είχε τελικό προορισμό την Κύπρο, αναφέρθηκε ο ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Τελωνείων, Γιώργος Κωνσταντίνου μιλώντας στο Ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Όπως εξήγησε, ο κ. Κωνσταντίνου, οι πληροφορίες προέρχονται από δημοσιεύματα ιταλικών πρακτορείων ειδήσεων, τα οποία δημοσιεύθηκαν τις προηγούμενες ημέρες και κάνουν λόγο για επιχείρηση της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας «Guardia di Finanza» στο λιμάνι της Ανκόνα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης κατασχέθηκε φορτίο που βρισκόταν σε φορτηγό όχημα, το οποίο σύμφωνα με τα δημοσιεύματα είχε τελικό προορισμό την Κύπρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το φορτίο περιλάμβανε περισσότερους από 10 εκατομμύρια πυροκροτητές και περίπου 314.000 τεμάχια πυρομαχικών.

Ο κ. Κωνσταντίνου σημείωσε ότι η ποσότητα που αναφέρεται στα δημοσιεύματα είναι εξαιρετικά μεγάλη και προκαλεί εύλογη ανησυχία, εάν πράγματι επρόκειτο να καταλήξει στην Κύπρο. Όπως ανέφερε, οι τελωνειακές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, αξιοποιώντας τα σημεία επαφής που διαθέτουν με αντίστοιχες υπηρεσίες στο εξωτερικό, προκειμένου να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και να αξιολογήσουν την υπόθεση.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ποσότητα των πυρομαχικών από μόνη της δεν είναι απαραίτητα ασυνήθιστη σε εμπορικές μεταφορές, καθώς όταν γίνεται λόγος για φυσίγγια οι αριθμοί μπορεί να είναι μεγάλοι. Εκείνο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι η αναφορά σε 10 εκατομμύρια πυροκροτητές, καθώς πρόκειται για υλικά που περιέχουν εκρηκτικές ύλες, έστω και σε μικρές ποσότητες, και σε τόσο μεγάλη κλίμακα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρούς κινδύνους.

Τι αναφέρει ιταλικό δημοσίευμα

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής RAI, οι μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών και πυροκροτητών κατασχέθηκαν στο λιμάνι της Ανκόνα στο πλαίσιο επιχείρησης των ιταλικών αρχών.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ της RAI, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την οικονομική αστυνομία Guardia di Finanza σε συνεργασία με την Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Οι αρχές εντόπισαν φορτίο που βρισκόταν σε φορτηγό όχημα το οποίο επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το φορτίο περιλάμβανε περίπου 10 εκατομμύρια πυροκροτητές και 314.000 πυρομαχικά πολιτικής χρήσης, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως για κυνήγι ή σκοποβολή. Το φορτίο είχε αναχωρήσει από τη Μπολόνια και, βάσει των εγγράφων μεταφοράς, τελικός προορισμός του ήταν η Κύπρος.

Η υπόθεση προέκυψε μετά από ανάλυση των εμπορικών ροών και των στοιχείων μεταφοράς, κατά την οποία οι ιταλικές αρχές εντόπισαν ασυνέπειες σε φορτίο που είχε δηλωθεί ως «διάφορα εμπορεύματα». Μετά την άφιξη του φορτηγού στο λιμάνι της Ανκόνα, πραγματοποιήθηκαν λεπτομερείς έλεγχοι και εντοπίστηκαν τα πυρομαχικά και οι πυροκροτητές.

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι το φορτίο επρόκειτο να μεταφερθεί με επιβατηγό πλοίο, κάτι που παραβιάζει τους κανόνες ασφαλείας για τη μεταφορά όπλων και εκρηκτικών υλών, οι οποίοι προβλέπουν ότι τέτοια φορτία πρέπει να μεταφέρονται μέσω ειδικών και ασφαλών διαδρομών.

Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση του φορτίου και του φορτηγού, ενώ ο οδηγός του οχήματος καταγγέλθηκε για παράνομη κατοχή και μεταφορά πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών, καθώς και για χρήση πλαστών εγγράφων.