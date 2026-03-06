Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επαναρχίζουν πτήσεις από και προς την Κύπρο - Τι ισχύει με ζητήματα ασφάλειας στον εναέριο χώρο

«Δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει τι μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο. Το θετικό είναι ότι ο εναέριος χώρος της Κύπρου παραμένει ανοιχτός, δεν έκλεισε»

Είναι ενθαρρυντικό ότι αεροπορικές εταιρείες επαναρχίζουν πτήσεις από και προς την Κύπρο, για τον λόγο ότι οι εταιρείες κάνουν εκτίμηση κινδύνου πριν εκτελέσουν τις πτήσεις όταν διεξάγονται εχθροπραξίες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Παρασκευή ο Πρόεδρος του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας Πτήσεων (FSF-MED), Χρύσανθος Χρυσάνθου.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ για το πώς επηρεάζονται οι αερομεταφορές λόγω της κατάστασης στην περιοχή, ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι η κατάσταση είναι αρκετά έκρυθμη. «Δεν μπορεί κάποιος να προβλέψει τι μπορεί να γίνει αύριο ή μεθαύριο. Το θετικό είναι ότι ο εναέριος χώρος της Κύπρου παραμένει ανοιχτός, δεν έκλεισε. Υπάρχει ακόμα συνδεσιμότητα από αρκετές αεροπορικές εταιρείες από και προς την Κύπρο προς την Ευρώπη», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι δεν υπάρχει συνδεσιμότητα με τις περιοχές όπου διεξάγονται στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως επίσης και στις χώρες του Αραβικού Κόλπου λόγω του ότι βάλλονται από πυραύλους από το Ιράν.

Ο κ. Χρυσάνθου ανέφερε ότι σήμερα κάποιες εταιρείες που είχαν προσωρινά αναβάλει πτήσεις προς την Κύπρο, τις επανήρχισαν ή θα τις επαναρχίσουν σύντομα, όπως είναι η EasyJet, η British Airways, και η Lufthansa.

«Αυτό είναι ενθαρρυντικό για την Κύπρο, για τον λόγο ότι οι αεροπορικές εταιρείες κάνουν εκτίμηση κινδύνου πριν εκτελέσουν τις πτήσεις, όταν διεξάγονται τέτοιου είδους εχθροπραξίες στις γειτονικές περιοχές και αποφασίζουν ανάλογα κατά πόσο θα εκτελέσουν ή θα αναβάλουν τις πτήσεις τους», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν εγείρεται ζήτημα ασφάλειας στον εναέριο χώρο όσον αφορά σε πτήσεις από την Κύπρο προς άλλες χώρες που δεν είναι στην περιοχή ή προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είπε ότι μέχρι τώρα δεν υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα σε καμιά ευρωπαϊκή χώρα που έχει αεροπορική συνδεσιμότητα με την Κύπρο. Ούτε κάποια πτήση είχε εκτραπεί της πορείας της εκτός από κάποιες περιπτώσεις που πήγαιναν προς Αραβικές χώρες όταν άρχισε ο πόλεμος στο Ιράν στις οποίες δόθηκαν οδηγίες από τις εταιρείες τους να μην προχωρήσουν έως τον προορισμό εκεί, πρόσθεσε. «Αλλά τώρα δεν έχουμε κάτι το οποίο λέει ότι υφίσταται οποιοσδήποτε κίνδυνος σε ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε.

«Ελπίζουμε να παραμείνει έτσι, να τερματιστεί σύντομα αυτή η κατάσταση για να επανέλθει η κατάσταση στην ομαλότητα», είπε ο κ. Χρυσάνθου, σημειώνοντας ότι φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετές πτήσεις, και ότι ταξιδεύει ο κόσμος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

