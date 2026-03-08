Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Λετυμπιώτης: Στόχος η διαφύλαξη του πρωτογενούς τομέα – Νέα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό

Σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη με τους επηρεαζόμενους φορείς – Επικοινωνία με την Κομισιόν και νέα συνάντηση εντός της εβδομάδας

Στη διαφύλαξη του πρωτογενούς τομέα και της εξαγωγικής επάρκειας της χώρας στοχεύουν τα μέτρα που αποφασίστηκαν σε σύσκεψη υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη για την αντιμετώπιση του αφθώδους πυρετού, όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι έγινε εκτενής ανασκόπηση της κατάστασης και αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα προς τέσσερις κατευθύνσεις, για τα οποία οι ενέργειες αρχίζουν άμεσα.

Όπως σημείωσε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επικοινωνήσει προσωπικά με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προκειμένου να συζητηθεί η διαμορφωθείσα κατάσταση και να εξεταστούν τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος.

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι η κυβέρνηση παραμένει στο πλευρό όσων έχουν επηρεαστεί, ενώ εντός της εβδομάδας έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τους επηρεαζόμενους φορείς.

Αναφορικά με τη θανάτωση ζώων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η εφαρμογή των μέτρων και των πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχιστεί, επισημαίνοντας ότι κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την εθνική νομοθεσία όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Παράλληλα σημείωσε ότι εξετάζονται και πρόσθετα μέτρα για αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, ενώ τυχόν ποινικές ευθύνες για τη μετάδοση της νόσου αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρμόδιες Αρχές.

