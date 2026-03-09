Ώρα επιστροφής στην κανονικότητα

Mετά από μία εβδομάδα, που με τις πανικόβλητες αντιδράσεις μας, την έλλειψη ψυχραιμίας, τις υπερβολές και τις ανευθυνότητές μας, δημιουργήσαμε μόνοι μας την εντύπωση, ότι η Κύπρος βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και απειλείται ανά πάσα στιγμή, οφείλουμε να τραβήξουμε φρένο και να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος της ζημιάς που προκαλούμε στον τόπο.

Δεν λέμε ότι η γεωγραφική μας θέση δεν εγκυμονεί κινδύνους, ούτε ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε κάποια καθαρά προληπτικά μέτρα που να ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, ούτε πολύ περισσότερο ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε ό,τι συμβαίνει στην περιοχή μας με αδιαφορία, ωχαδερφισμό και υπεροψίες του τύπου, εμάς δεν μας αγγίζει τίποτα.

Αναγνωρίζουμε επίσης ότι η επίθεση στις Βρετανικές Βάσεις, ως πρωτόγνωρο γεγονός, δικαιολογούσε τις πρώτες ώρες κάποιες σπασμωδικές αντιδράσεις και λανθασμένους χειρισμούς.

Άλλο όμως αυτό και άλλο η εκτός πραγματικότητας δραματοποίηση της κατάστασης. Η γραμμή ανάμεσα στην υπεύθυνη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων και την αναγκαία ενημέρωση της κοινής γνώμης είναι πολύ λεπτή και αν την υπερβείς εύκολα μπορείς να προκαλέσεις και πανικό εντός Κύπρου και λανθασμένες εντυπώσεις στο εξωτερικό.

Και δυστυχώς αυτό συνέβη τις προηγούμενες πρώτες μέρες της κρίσης. Οι συνεχείς συγκλήσεις για ψύλλου πήδημα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και κυρίως η δημοσιοποίησή τους, τα απανωτά διαγγέλματα του Προέδρου, οι αναβολές προγραμματισμένων ευρωπαϊκών συνόδων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής προεδρίας και οι συνεχείς ενημερώσεις του εκπροσώπου ακόμα και για κάθε λανθασμένο συναγερμό, καλλιεργούσαν την εντύπωση ότι ή βρισκόμαστε ήδη σε πόλεμο ή μπαίνουμε σε αυτόν από στιγμή σε στιγμή. Και η στρεβλή αυτή εικόνα μεταφερόταν ακόμα πιο δραματοποιημένη και προς το εξωτερικό από τοπικά, ξένα και κυρίως ελλαδικά κανάλια, που στημένα ολομερής έξω από τις Βρετανικές Βάσεις ανταγωνίζονταν, ποιο θα πείσει περισσότερο ότι η Κύπρος φλέγεται ήδη.

Τώρα λοιπόν που πέρασε ο πρώτος αιφνιδιασμός, η κυβέρνηση και κυρίως ο Πρόεδρος, οφείλουν να στείλουν και προς το εσωτερικό αλλά κυρίως στο εξωτερικό, ξεκάθαρα το μήνυμα, ότι η Κύπρος δεν είναι θέρετρο συγκρούσεων και ότι παραμένει μία χώρα καθόλα ασφαλής, η οποία συνεχίζει να ζει στους κανονικούς καθημερινούς ρυθμούς της.

Ένα μήνυμα επιβεβλημένο για να αποκαταστήσουμε και εντός Κύπρου την ηρεμία και επιστροφή στην κανονικότητα αλλά και για να προστατέψουμε τον υπερπολύτιμο τουρισμό μας από μαζικές ακυρώσεις, ενόψει της επερχόμενης καλοκαιρινής περιόδου.

Ο πόλεμος στην περιοχή μας, όπως όλα δείχνουν, θα διαρκέσει ακόμη για πολύ. Και εμείς οφείλουμε να μάθουμε να ζούμε με αυτό το δεδομένο.