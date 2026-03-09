Τι σημαίνει αν βρεις μια χαρτοπετσέτα στην πόρτα του αυτοκινήτου - Το κόλπο που λίγοι που γνωρίζουν

Νέους τρόπους σκαρφίζονται οι σπείρες που κλέβουν αυτοκίνητα, για να αποκτούν πρόσβαση σε αυτά, ενώ συνήθως προηγείται ενδελεχής έρευνα για την σχεδίαση του πλάνου δράσης.

Μάλιστα, ακολουθώντας μια τακτική που υιοθετείται και στη ληστεία σπιτιών, πολλές φορές σημαδεύουν με διάφορα μέσα το αυτοκίνητο που έχουν βάλει στο μάτι.

Με αυτό τον τρόπο «μαρκάρουν» το αυτοκίνητο που τους ενδιαφέρει, γνωστοποιώντας, παράλληλα, τον τετράτροχο στόχο τους και στα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας.

Σύμφωνα με ισπανικά ειδησεογραφικά Μέσα, μία από τις πιο δημοφιλείς, στις τάξεις των κλεφτών, μεθόδους σημαδέματος ενός ΙΧ, είναι αυτή της… χαρτοπετσέτας, την οποία τοποθετούν σε ένα από τα χερούλια των θυρών του αυτοκινήτου-στόχου τους.

Έτσι επικοινωνούν στα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας ότι το αυτοκίνητο που ορέγονται έχει «κλειδώσει» και πως πρέπει να πάρει σειρά η άντληση πληροφοριών για τη ρουτίνα του ιδιοκτήτη του, πού αυτός το παρκάρει κ.ο.κ.

Παράλληλα, εφόσον η χαρτοπετσέτα παραμείνει για μεγάλο διάστημα πάνω στο χερούλι, γνωρίζουν ότι μάλλον το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται συχνά από τον ιδιοκτήτη του και ως εκ τούτου αποτελεί εύκολο θήραμα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, η ύπαρξη μιας χαρτοπετσέτας σε ένα χερούλι ΙΧ δεν πρέπει να εκλαμβάνεται από τους οδηγούς ως ένα τυχαίο γεγονός, αλλά να κινεί αμέσως τις υποψίες τους, μιας και κατά πάσα πιθανότητα το αυτοκίνητό τους έχει ανοίξει την όρεξη μιας συμμορίας.

Σε αυτή την περίπτωση καλό είναι να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αστυνομικές αρχές, βάζοντας φρένο στη δράση της σπείρας.

Πηγή: carandmotor.gr