Αποκαταστάθηκε η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ευρώπη - Όλες οι πληροφορίες

Επανάρχισαν και τα δρομολόγια της Emirates από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι), με πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Λάρνακας - Η ανακοίνωση της Hermes

Η Hermes Airports ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αεροπορική συνδεσιμότητα της Κύπρου με την Ευρώπη έχει αποκατασταθεί, καθώς κάποιες πτήσεις που είχαν προσωρινά διακοπεί λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή επανάρχισαν τις προηγούμενες ημέρες, ενισχύοντας τη συνδεσιμότητα των δύο αεροδρομίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες του ομίλου Lufthansa (Lufthansa, Austrian, Edelweiss, Eurowings) η British Airways, η easyJet και η Transavia έχουν ξαναρχίσει τις πτήσεις τους από και προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου.

Επίσης, από το Σάββατο και η εταιρεία Emirates έχει προχωρήσει σε επανέναρξη του δρομολογίου Λάρνακα – Ντουμπάι σε καθημερινή βάση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα 9 Μαρτίου, με βάση τον προγραμματισμό των εταιρειών μέχρι τη δεδομένη χρονική στιγμή, αναμένεται να πραγματοποιηθούν συνολικά 102 πτήσεις στη Λάρνακα και 36 πτήσεις στην Πάφο

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει απευθείας συνδεσιμότητα από τα δύο αεροδρόμια με τις ακόλουθες χώρες και αεροπορικές εταιρείες:

Λάρνακα: 
Ηνωμένο Βασίλειο – Wizz Air, British Airways, easyJet. 
Ελλάδα - Aegean, Sky Express, Cyprus Airways, Wizz Air. 
Πολωνία – Lot, Wizz Air. 
Γερμανία – easyJet, Eurowings, Lufthansa. 
Oλλανδία – easyJet, Transavia. 
Αυστρία – Ryanair, Austrian Airlines.
Σερβία – Air Serbia, Wizz Air. 
Βουλγαρία – Wizz Air. 
Ρουμανία – Wizz Air. 
Αίγυπτος – Egypt Air. 
Ουγγαρία – Wizz Air. 
Ιταλία – Wizz Air, Cyprus Airways. 
Γαλλία – Cyprus Airways.
Βέλγιο – Aegean. 
Ελβετία – Easyjet, Edelweiss. 
Αρμενία – Wizz Air, FLYONE. 
Ισπανία – Wizz Air. 
Σλοβακία – Wizz Air. 
Τσεχία – Wizz Air. 
Γεωργία – Georgian Airlines, Wizz Air. 
Λετονία – Air Baltic. 
Μολδαβία – Wizz air. 
Λιθουανία – Wizz Air. 
Λίβανος – Middle East Airlines. 
Ιορδανία – Royal Jordanian. 
Δανία – SAS. Νορβηγία – Norwegian. 
Φινλανδία – Sunclass Airlines. 
Βόρεια Μακεδονία – Wizz Air. 
Σουηδία – Sunclass Airlines. 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι) - Emirates

Πάφος: 
Ηνωμένο Βασίλειο – Jet2, Ryanair, British Airways, easyJet. 
Ελλάδα – Ryanair. 
Πολωνία – Ryanair, Wizz Air. 
Γερμανία – Ryanair. 
Αυστρία – Ryanair. 
Βουλγαρία – Ryanair. 
Λιθουανία – Ryanair. 
Ρουμανία – Ryanair. 
Λετονία – Ryanair. 
Ουγγαρία – Ryanair. 
Ολλανδία – Ryanair. 
Κροατία – Ryanair. 
Ιταλία – Ryanair. 
Ιρλανδία – Ryanair. 
Γαλλία – Ryanair.

Αναφορικά με τις πτήσεις που έχουν ακυρωθεί αυτές αφορούν τις πτήσεις από και προς το Ισραήλ και τις πτήσεις από και προς το Κατάρ, Μπαχρέιν και Λίβανο. Όσοι έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν ή προτίθενται να το πράξουν, προτρέπονται να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες των αεροπορικών εταιρειών ή/και να απευθύνονται στον ταξιδιωτικό τους πράκτορα για πληροφορίες και κρατήσεις. 

