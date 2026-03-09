Φράγματα: Στο 21% η πληρότητα - «Ο Μάρτης μας χρωστάει βροχές»

Στο 21% ανέρχεται η συνολική πληρότητα των φραγμάτων παγκύπρια, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Α’ Τεχνικός Μηχανικός του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), Μάριος Χατζηκωστής.

Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηκωστής, την αντίστοιχη περσινή περίοδο η πληρότητα των φραγμάτων βρισκόταν στο 25,4%, με την αποθηκευμένη ποσότητα νερού να ήταν 73,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Φέτος, η αποθηκευμένη ποσότητα ανέρχεται σε 61,15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, καταγράφοντας σημαντική μείωση.

Η εισροή νερού στα φράγματα έχει μειωθεί αισθητά τις τελευταίες ημέρες, καθώς κατά τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου δεν σημειώθηκαν ουσιαστικές βροχοπτώσεις. Όπως επεσήμανε, η ενίσχυση των αποθεμάτων νερού δεν εξαρτάται μόνο από το συνολικό ύψος βροχόπτωσης, αλλά και από τη γεωγραφική κατανομή της.

«Πρέπει να υπάρξει βροχόπτωση σε στοχευμένες περιοχές. Η βροχόπτωση δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Η εισροή νερού στα φράγματα εξαρτάται και από το πώς κατανέμεται η βροχή ανά περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι σημαντικό ρόλο για την ενίσχυση των υδάτινων αποθεμάτων διαδραματίζουν οι βροχοπτώσεις στη νοτιοδυτική πλευρά του Τροόδους, από όπου προέρχονται σημαντικές απορροές που καταλήγουν στα μεγάλα φράγματα.

Παρά τη σχετικά καλή συγκομιδή νερού που καταγράφηκε κατά τον Φεβρουάριο, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, όπως σημείωσε, καθώς τα συνολικά αποθέματα εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα.

«Βασιζόμαστε πλέον στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου. Θέλουμε βροχές στη νοτιοδυτική πλευρά του Τροόδους για να καταλήξει το νερό στα μεγάλα φράγματα», πρόσθεσε.

Ο κ. Χατζηκωστής εξέφρασε την ελπίδα ότι τις επόμενες εβδομάδες θα έρθουν ικανοποιητικές βροχοπτώσεις για να συμβάλουν στην αύξηση των εισροών στα φράγματα. «Ο Μάρτης μας χρωστάει βροχές. Ελπίζουμε να έρθει κάποιο χαμηλό βαρομετρικό για να έχουμε μια ικανοποιητική εισροή νερού στα φράγματα», ανέφερε ο κ. Χατζηκωστής.

Επιπρόσθετα, όπως υπογράμμισε, η συμβολή των μονάδων αφαλάτωσης είναι καθοριστική για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού.

Αναφερόμενος στην υδροδότηση των επαρχιών Λεμεσού, Λευκωσίας και Λάρνακας, ο κ. Χατζηκωστής σημείωσε ότι οι μονάδες αφαλάτωσης καλύπτουν περίπου το 70% των αναγκών σε πόσιμο νερό.

Πηγή: KΥΠΕ