Κυπριακή Προεδρία: Νέο πρόγραμμα για τις άτυπες Συνόδους Υπουργών της ΕΕ

Μεταφέρονται σε Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο οι συναντήσεις που είχαν αναβληθεί τον Μάρτιο λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και του επηρεασμού των πτήσεων προς και από την Κύπρο.

Νέες ημερομηνίες διεξαγωγής στην Κύπρο, τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο, των άτυπων Υπουργικών Συμβουλίων της ΕΕ, που ήταν προγραμματισμένα να πραγματοποιηθούν εντός Μαρτίου και αναβλήθηκαν, καθόρισε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η αναβολή είχε αποφασιστεί από την Προεδρία λόγω του επηρεασμού των πτήσεων προς και από την Κύπρο, εξαιτίας των περιφερειακών εξελίξεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν αναρτηθεί στην επίσημη Ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας με τηλεδιάσκεψη θα γίνει η Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Έρευνας και Καινοτομίας (Ιnformal COMPET Research) στις 31 Μαρτίου.

Με φυσική παρουσία στην Κύπρο επαναπρογραμματιστηκαν τα ακόλουθα Συμβούλια: Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών αρμόδιων για τις Τηλεπικοινωνίες (Informal TTE Telecom) στις 29-30 Απριλίου, Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (Informal GAC) στις 10-11 Μαΐου, Eurogroup (22/3) και Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων και Διοικητών Κεντρικών Τραπεζών (Informal ECOFIN) στις 22-23 Μαΐου, Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Πολιτισμού (Informal EYCS Culture) στις 01-02 Ιουνίου, Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών αρμόδιων για την Πολιτική Συνοχής (Informal GAC Cohesion) στις 04-05 Ιουνίου και Άτυπη Σύνοδος των Υπουργών Άμυνας (Informal FAC Defence) στις 07-08 Ιουνίου.

Επίσης, με τηλεδιάσκεψη είχε αποφασιστεί ότι θα διεξαχθούν εντός Μαρτίου οι υπόλοιπες συναντήσεις, που ήταν προγραμματισμένες σε τεχνοκρατικό επίπεδο.

Κληθείσα να σχολιάσει τις αλλαγές, η εκπρόσωπος Τύπου της Προεδρίας στη Λευκωσία, Στέλλα Μιχαήλ, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η Κυπριακή Προεδρία αμέσως και με ευελιξία ενήργησε για την προσαρμογή στη μορφή των άτυπων συναντήσεων και στον επανακαθορισμό των Υπουργικών Συνόδων, "με στόχο να προχωρήσει κανονικά η υλοποίηση των εργασιών της Κυπριακής Προεδρίας και για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των εκπροσώπων των κρατών μελών και των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις άτυπες συναντήσεις που επηρεάζονται".

 

