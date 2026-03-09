Η Χεζμπολάχ ορκίζεται πίστη στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Αννίτα Δημητρίου: Μόλις 8 γυναίκες στη Βουλή - Χρειάζεται περισσότερη συμμετοχή

Συζήτηση για τα δικαιώματα των γυναικών με γυναίκες πρέσβειρες στην Κύπρο

Μέσα σε αυτό το κλίμα πολέμου, της αβεβαιότητας είναι επιπλέον καθήκον των γυναικών να ευαισθητοποιήσουν για την πλήρη εφαρμογή της δημοκρατίας ενόψει και των Βουλευτικών εκλογών, ανέφερε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, λέγοντας «έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας».

Με αφορμή τη χθεσινή Ημέρα της Γυναίκας και μιλώντας σε πρόγευμα προς τις γυναίκες Πρέσβειρες, επικεφαλής ξένων διπλωματικών αντιπροσωπειών στην Κύπρο, η κ. Δημητρίου πρόσθεσε ότι οι αριθμοί και τα ποσοστά δεν είναι αντιπροσωπευτικά, στη Βουλή γυναίκες είναι μόνο 8 από τους 56, σε υπουργικό επίπεδο επίσης είναι χαμηλή η αντιπροσώπευση γυναικών, όπως και σε διπλωματικό επίπεδο, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και διεθνώς.

Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι το πρόγευμα είναι η ευκαιρία για να συζητήσουν το τι μπορεί να γίνει για τα θέματα που αφορούν τα δικαιώματα της γυναίκας, σημειώνοντας ότι στον κυριακάτικο Τύπο χθες δεν έγινε καμιά αναφορά σε αυτό το θέμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

