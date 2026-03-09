Πετρέλαιο: Φρένο στο ράλι τιμών του 30% λόγω συζητήσεων της G7 για αποδέσμευση των αποθεμάτων

Οι τιμές του πετρελαίου φαίνεται να περιορίζουν περιόρισαν την αρχική τους εκτόξευση σήμερα Δευτέρα (9/3), μετά από δημοσίευμα ότι οι χώρες της G7 θα συζητήσουν ενδεχόμενη κοινή αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων για να αντισταθμίσουν τις διαταραχές στην προσφορά που προκαλεί η σύγκρουση με το Ιράν.

Το Brent crude διαμορφωνόταν στα 106,80 δολάρια το βαρέλι στις 02:03 ET (06:03 GMT), ενώ τα συμβόλαια του West Texas Intermediate διαπραγματεύονταν στα 102,79 δολάρια το βαρέλι.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, τα συμβόλαια Brent για τον Μάιο εκτινάχθηκαν πάνω από 30%, φτάνοντας έως τα 119,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI σημείωσε άνοδο έως 119,43 δολάρια ενδοσυνεδριακά. Και τα δύο συμβόλαια κινήθηκαν σε επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν από τα μέσα του 2022.

Συζητήσεις σήμερα της G7

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 θα εξετάσουν σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα Δευτέρα το ενδεχόμενο κοινής αποδέσμευσης των στρατηγικών πετρελαϊκών αποθεμάτων τους.

Η κίνηση θα γίνει σε συντονισμό με τον International Energy Agency, ενώ τρεις χώρες της G7 — μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ — έχουν ήδη εκφράσει στήριξη στην πρόταση.

Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν κλιμακώθηκε κι άλλο το Σαββατοκύριακο, όταν αεροπορικές επιδρομές έπληξαν για πρώτη φορά πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ιράν από την έναρξη του πολέμου στις αρχές Μαρτίου. Σήμερα Δευτέρα η σύγκρουση εισήλθε στη δέκατη συνεχόμενη ημέρα.

Το Ιράν θεωρείται ότι αντέδρασε με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές σε γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα ξεκίνησε επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια δίοδο από την οποία περνά περίπου το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Οι διαταραχές στην περιοχή αποτελούν βασική πηγή ανησυχίας για την αγορά πετρελαίου, καθώς το πέρασμα θεωρείται πλέον ουσιαστικά μπλοκαρισμένο.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί πάνω από 25% από την έναρξη του πολέμου, οδηγώντας σε σημαντικές αυξήσεις στις τιμές καυσίμων παγκοσμίως.

Αναλυτές της OCBC Bank σημείωσαν ότι: «Οι ακραίοι κίνδυνοι από μια παρατεταμένη διακοπή στη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν στο τραπέζι, μεταφέροντας το πιθανό ενεργειακό σοκ σε επίπεδα συγκρίσιμα με την κρίση του 2022 που προκάλεσε ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας».

Σύμφωνα με το ίδια ανάλυση, σε ένα μέτρια σοβαρό σενάριο, όπου οι ροές πετρελαίου επανεκκινούν μερικώς υπό στρατιωτική συνοδεία, το Μπρεντ θα μπορούσε να παραμείνει κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι μέχρι τα μέσα του έτους, πριν υποχωρήσει καθώς η αγορά θα ισορροπεί καλύτερα το 2026.

Μεγάλοι παραγωγοί της Μέσης Ανατολής, όπως τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ, έχουν αρχίσει να μειώνουν την παραγωγή τους, καθώς τα αποθέματα γεμίζουν λόγω των εκτεταμένων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο Τραμπ προειδοποιεί για υψηλές τιμές βραχυπρόθεσμα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε την άνοδο των τιμών του πετρελαίου το βράδυ της Κυριακής, επισημαίνοντας ότι πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές βραχυπρόθεσμα.

«Οι τιμές του πετρελαίου βραχυπρόθεσμα θα μειωθούν γρήγορα όταν τελειώσει η εξάλειψη της ιρανικής πυρηνικής απειλής. Είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου», ανέφερε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ είχε υποβαθμίσει τις ανησυχίες για την αύξηση των τιμών βενζίνης στις ΗΠΑ λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, δηλώνοντας στο Reuters ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά της Τεχεράνης αποτελεί προτεραιότητά του.

Τα συμβόλαια βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν πάνω από 10% τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τα 3 δολάρια ανά γαλόνι και πλησιάζοντας επίπεδα που είχαν καταγραφεί τελευταία φορά στα μέσα του 2022.

Η αγορά πετρελαίου δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα ούτε από την υπόσχεση του Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα για παροχή ναυτιλιακής ασφάλισης και πιθανή προστασία από το ναυτικό σε πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Πηγή: ertnews.gr