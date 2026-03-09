Συνεχίζονται οι θανατώσεις για αφθώδη πυρετό – Καταγγελίες στην Αστυνομία για τη δημοσίευση βίντεο και τις αντιδράσεις κτηνοτρόφων

Στη δημοσίευση βίντεο, όπου καταγγέλλονται οι κτηνίατροι για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι θανατώσεις ζώων, ως μέτρο αποτροπής της διαποράς του αφθώδους πυρετού, και σε ορισμένους κτηνοτρόφους, οι οποίοι προσπάθησαν χθες να εμποδίσουν τις διαδικασίες θανάτωσης, αναφέρθηκε σήμερα η ανώτερη κτηνιατρική λειτουργός, Σωτηρία Γεωργιάδου. Kαι για τα δύο, είπε, έγιναν καταγγελίες από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στην Αστυνομία. Σε σχέση με το βίντεο τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο ο κόσμος να βλέπει αυτό το οποίο ενδείκνυται να γίνει σε αυτήν την κατάσταση. Είμαστε σε μία εμπόλεμη κατάσταση με τον ιό, δεν είμαστε σε μία ήσυχη και ήρεμη φάση. Σας είπα από την αρχή, ο ιός είναι πολύ μολυσματικός, πολύ μεταδοτικός και οφείλουμε να τον περιορίσουμε. Η θανάτωση είναι ένα μέτρο περιορισμού, όπως και όλα τα άλλα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν (μετακινήσεις, απολυμάνσεις κ.α.), για τα οποία ελπίζω να εφαρμόζονται».

Την ίδια ώρα καταβάλλονται προσπάθειες, ώστε να ληφθεί υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ιδιαίτερη κατάσταση στην Κύπρο, είπε. Πρόκειται για τις ενέργειες του Προέδρου Χριστοδουλίδη, ώστε να ζητηθεί σε ανώτατο επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή από την ίδια την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η παράκαμψη των μαζικών θανατώσεων, όπως προνοεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και να προκριθούν εναλλακτικές λύσεις, όπως αυτή των μαζικών εμβολιασμών, στον απόηχο των αντιδράσεων από πλευράς αγροτικών οργανώσεων και ομάδων παραγωγών για την οριζόντια θανάτωση χιλιάδων ζώων.

Τι σημαίνει η Κύπρος είναι «ιδιαίτερη περίπτωση»

Εξηγώντας τι σημαίνει η «ιδιαίτερη περίπτωση» της Κύπρου, η κα Γεωργιάδου αναφέρθηκε σε ένα πολύ μικρό νησί, όπου μία φάρμα είναι πολύ κοντά στην άλλη, την ίδια ώρα που ο συγκεκριμένος ιός μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και η νομοθεσία έχει αυστηρότατες οδηγίες, δηλαδή τη θανάτωση ολόκληου του κοπαδιού, έστω και εάν εντοπιστεί ένα ζώο θετικό στον ιό.

Δε σταμάτησαν οι θανατώσεις

Στο μεταξύ, οι θανατώσεις θα συνεχίζονται. «Τα πρωτόκολλα και οι διαδικασίες της ΕΕ συνεχίζουν να εφαρμόζονται, γίνονται όλα σεβαστά», είπε η κα Γεωργιάδου, ενημερώνοντας ότι σήμερα είναι σε εξέλιξη η θανάτωση των βοοειδών σε μονάδα στη Δρομολαξιά, ενώ έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι θανατώσεις σε 9 μονάδες, με συνολικό αριθμό ζώων, 269 αγελάδες (οι πρώτες θανατώσεις που έγιναν) και γύρω στις 13.890 αιγοπρόβατα.

Όπως εξήγησε, η αναστολή των θανατώσεων που έγινε, κατόπιν οδηγιών της υπουργού Γεωργίας, το Σάββατο, οφειλόταν σε κάποιες περιπλοκές και αντιδράσεις. «Θεωρήθηκε κρίσιμο να αφήσουμε τον κόσμο να ηρεμήσει», συμπλήρωσε.

«Είναι οι ενδεδειγμένοι από τη νομοθεσία τρόποι θανάτωσης»

Στον απόηχο δημοσίευσης ορισμένων βίντεο με τη συνοδεία αντιδράσεων για τον τρόπο που γίνονται οι θανατώσεις από κτηνιάτρους, η κα Γεωργιάδου θέλησε να δώσει κάποιες διευκρινίσεις, γιατί, όπως ανέφερε, αυτά τα βίντεο ενόχλησαν την κοινή γνώμη. «Θέλω να τονίσω ότι αυτοί οι τρόποι θανάτωσης, δηλαδή το όπλο κρούσης και το φάρμακο ευθανασίας, είναι οι ενδεδειγμένοι από την κτηνιατρική νομοθεσία για αυτές τις έκτακτες περιπτώσεις», είπε.

Σε σχέση με τις αναφορές για επάρκεια ή όχι του φαρμάκου ευθανασίας, είπε ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν αγοράσει όλη τη διαθέσιμη ποσότητά του που κυκλοφορούσε στην κυπριακή αγορά, έχουν μαζευτεί όλες οι ποσότητες που υπήρχαν στις μονάδες έκτακτης ανάγκης σε όλες τις επαρχίες -και στους ιδιώτες κτηνίατρους-, ενώ, πρόσθεσε, από τότε που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα (19 Φεβρουαρίου 2026) έχει παραγγελθεί μία πολύ μεγάλη ποσότητα, που αναμένεται να έρθει στη νησί. Όπως δευκρίνισε, σήμερα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες έχουν στη διάθεσή τους ποσότητες του φαρμάκου.

Ανησυχία και απογοήτευση για τις κατηγορίες - «Δεν είναι ευχάριστο το να κάνεις ευθανασία»

Σε ερώτηση τι είναι αυτό που ξενίζει ορισμένες οργανώσεις και κινήματα σε σχέση με τη χρήση του εμβόλου (πιστόλι ευθανασίας) απάντησε «προφανώς η θέα, διότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο για κανέναν να κάνει αυτό το πράγμα». Πρόσθεσε ότι «εδώ θέλω να εκφράσω και την έντονη ανησυχία και απογοήτευση που έχουμε, για τον τρόπο που παρουσιάζεται το έργο τόσο των ιδιωτών όσο και των δημόσιων κτηνιάτρων, οι οποίοι βρίσκονται στη πρώτη γραμμή, από την πρώτη μέρα, για να αντιμετωπίσουν μία τόσο δύσκολη κατάσταση, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι ευχάριστο το να κάνεις ευθανασία σε ένα ζώο».

Καταγγελίες στην Αστυνομία

Παράλληλα είπε ότι ορισμένοι κτηνοτρόφοι προσπάθησαν να εμποδίσουν τις διαδικασίες θανάτωσης. «Αυτός ήταν και ο λόγος, ο οποίος χθες Κυριακή, η κατάσταση ήταν λίγο... Προσπαθήσαμε να κάνουμε ανασύνταξη των συνεργείων μας, έγιναν καταγγελίες στην Αστυνομία, και εμείς συνεχίζουμε το έργο μας», τόνισε. Εδώ διευκρίνισε ότι καταγγελίες στην Αστυνομία έγιναν και για το βίντεο. «Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να βγαίνει προς τα έξω, ο κόσμος να βλέπει αυτό το οποίο ενδείκνυται να γίνει σε αυτήν την κατάσταση. Είμαστε σε μία εμπόλεμη κατάσταση με τον ιό, δεν είμαστε σε μία ήσυχη και ήρεμη φάση. Σας είπα από την αρχή, ο ιός είναι πολύ μολυσματικός, πολύ μεταδοτικός και οφείλουμε να τον περιορίσουμε. Η θανάτωση είναι ένα μέτρο περιορισμού, όπως και όλα τα άλλα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν (μετακινήσεις, απολυμάνσεις κ.α.), για τα οποία ελπίζω να εφαρμόζονται».

34 μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες, εντός μολυσμένης ζώνης

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι επιδημιολογικές διερευνήσεις - ιχνηλατήσεις και οι δειγματοληψίες σε παγκύπρια βάση, με αρνητικά μέχρι τώρα αποτελέσματα.

34 είναι σήμερα οι μολυσμένες κτηνοτροφικές μονάδες, όλες εντός της μολυσμένης ζώνης, συν ένα περιστατικό σε παράνομο υποστατικό στα Λιβάδια (εντός της μολυσμένης περιοχής των 3 km), του οποίου τα βοοειδή έχουν θανατωθεί.

«Μέχρι στιγμής, παρόλο που παίρνουμε δείγματα από όλες τις επαρχίες -έρχονται στο εργαστήριο αρκετά δείγματα-, δεν έχουμε βρει κάτι. Και εύχομαι να μη βρούμε. Είναι παρήγορο. Ο στόχος είναι να κρατήσουμε τον ιό στη Λάρνακα, στη συγκεκριμένη μολυσμένη περιοχή. Αναμένεται να βρούμε και άλλα κρούσματα στη μολυσμένη περιοχή, δε θα μας ξενίσει, ούτε θα μας πανικοβάλει, γιατί ο στόχος είναι να κρατηθεί ο ιός εκεί», ανέφερε εξάλλου η κα Γεωργιάδου.

Άλλα δύο κρούσματα το Σαββατοκύριακο

Όπως διευκρίνισε, μέχρι την Παρασκευή τα κρούσματα ήταν 32, ωστόσο εντός του Σαββατοκυρίακου προστέθηκαν άλλα δύο, ένα βουστάσιο στη Δρομολαξιά και μία μονάδα αιγοπροβάτων στην Αραδίππου.

Παράλληλα συνεχίζονται οι εμβολιασμοί σε παγκύπρια βάση. Μέχρι σήμερα έχουν διανεμηθεί στους ιδιώτες κτηνίατρους 159.100 δόσεις εμβολίου για αιγοπρόβατα και 79.100 δόσεις για βοοειδή.

Το εμβόλιο των χοίρων

Στο μεταξύ, έχει γίνει η διευθέτηση για να έρθει το εμβόλιο των χοίρων από τη Γερμανία. Έγινε η παραγγελία και ετοιμάζονται οι δόσεις. Εδώ η κα Γεωργιάδου εξέφρασε την ελπίδα ότι το εμβόλιο θα φτάσει εντός του τρόχοντος μήνα. «Οι χοίροι από την πρώτη στιγμή είναι σε ‘‘lockdown’’, δεν επιτρέπεται ούτε σε κουνούπι να μπει και να βγει από τα χοιροστάσια, μόνο σε άτομα, τα οποία είναι εντεταλμένα και χειρίζονται την κάθε μονάδα», είπε.