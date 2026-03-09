Η Κύπρος ως στρατηγική ευρωπαϊκή πλατφόρμα για το παγκόσμιο κεφάλαιο στο φόρουμ των Financial Times και του Invest Cyprus στο Λονδίνο

Ο Invest Cyprus, σε συνεργασία με το FT Locations, τον παγκόσμιο επενδυτικό βραχίονα των Financial Times, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το διεθνές επενδυτικό συνέδριο «Investing in Cyprus: Risk, returns and FDI flows in the innovation corridor» στις 26 Φεβρουαρίου στο Bracken House στο Λονδίνο, την έδρα των Financial Times. Η διοργάνωση συγκέντρωσε κορυφαίους διαχειριστές κεφαλαίων, θεσμικούς επενδυτές και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τη μετεξέλιξη της Κύπρου σε έναν ανθεκτικό, τεχνολογικά αναπτυγμένο ευρωπαϊκό επενδυτικό κόμβο.

Σε μια εποχή έντονης γεωπολιτικής πολυπλοκότητας, η Κύπρος παρουσιάστηκε ως μια στρατηγική ευρωπαϊκή πλατφόρμα με ουσιαστική περιφερειακή εμβέλεια. Η δυναμική αυτή υποστηρίζεται από ένα εξαιρετικά ισχυρό μακροοικονομικό πλαίσιο, καθώς η Κύπρος παραμένει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την ανάπτυξη να φτάνει το 3,4% το 2024 και να επιταχύνεται στο 4,5% στα τέλη του 2025. Η πορεία αυτή επικυρώνεται από την επιστροφή της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα "A" από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, ενώ το δημόσιο χρέος έχει υποχωρήσει κάτω από το 60% του ΑΕΠ και η ανεργία βρίσκεται σε επίπεδα κάτω του 5%, διασφαλίζοντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Στο φόρουμ υπογραμμίστηκε ότι οι ξένες άμεσες επενδύσεις αποτελούν τον κεντρικό πυλώνα αυτής της ανάπτυξης, με την Κύπρο να κατέχει την 11η θέση παγκοσμίως στην απόδοση Greenfield FDI. Ιδιαίτερα ισχυρή ένδειξη της διεθνούς εμπιστοσύνης αποτελεί η συνεχής επέκταση ομίλων που είναι ήδη εγκατεστημένοι στο νησί, όπως η MUFG, η οποία απασχολεί πλέον πάνω από 250 άτομα τοπικά, και η Murex, η οποία έχει αυξήσει την ομάδα της στους 300 επαγγελματίες.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου σημείωσε σχετικά: «Οι επενδυτές σήμερα αναζητούν σταθερότητα και κανονιστική αξιοπιστία. Η Κύπρος ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες οικοδομώντας μια οικονομία προσανατολισμένη στο μέλλον, βασισμένη στη δημοσιονομική πειθαρχία και τους ισχυρούς θεσμούς. Ο τομέας της τεχνολογίας αποτελεί πλέον κεντρικό πυλώνα, συνεισφέροντας το 14% του ΑΕΠ μας - επίπεδο αντίστοιχο με αυτό του τουρισμού - ενώ οι επενδύσεις στον κλάδο ΤΠΕ αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 200% μόνο το 2024. Προσελκύουμε συστηματικά ταλέντα υψηλής εξειδίκευσης, αναβαθμίζοντας το οικονομικό μας προφίλ.»

Από την πλευρά της η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική που συμμετείχε στο συνέδριο, δήλωσε: «Προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της επενδυτικής πρότασης της χώρας μέσα από την ταχύτητα, τη βεβαιότητα και τη διαφάνεια. Δεσμευόμαστε σε μια πολιτική κατεύθυνση που ενισχύει την αξιοπιστία της κυπριακής οικονομίας και προωθεί μεταρρυθμίσεις που στηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Κύπρος λειτουργεί ως ένας σταθερός κόμβος σε μια περιοχή αυξανόμενης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας και παραμένουμε προσηλωμένοι στο να διασφαλίσουμε ότι οι ποιοτικές επενδύσεις υλοποιούνται αποτελεσματικά».

Η συνεχιζόμενη οικονομική μετεξέλιξη επιβεβαιώνεται από εμβληματικές θεσμικές επενδύσεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων. Αυτές περιλαμβάνουν την εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας από τη Eurobank, τη στρατηγική είσοδο της Blackstone στην αγορά φιλοξενίας, καθώς και την εξαγορά της Semrush από την Adobe στο τεχνολογικό οικοσύστημα. Οι κινήσεις αυτές, σε συνδυασμό με επενδύσεις στην υγεία και την παιδεία από ομίλους όπως η PureHealth και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, αποτελούν μακροπρόθεσμη ψήφο εμπιστοσύνης στο μοντέλο της Κύπρου. Ο Invest Cyprus συνεχίζει να λειτουργεί ως one-stop shop, υποστηρίζοντας τους διεθνείς επενδυτές σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους.

Ο Invest Cyprus αποτελεί τον επίσημο οργανισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προώθηση επενδύσεων και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Αποστολή του είναι η προσέλκυση ποιοτικών ξένων επενδύσεων, η υποστήριξη διεθνών επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο και η προβολή της ως ελκυστικού και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού προορισμού. Με γνώμονα τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, ο Invest Cyprus αποτελεί στρατηγικό εταίρο για κάθε επενδυτή που επιλέγει την Κύπρο.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.investcyprus.org.cy.