Yπ. Δικαιοσύνης -Βρετανός Αρμοστής συζήτησαν την ανάγκη διαρκούς συντονισμού σε ζητήματα ασφάλειας

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τους τομείς της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.

Τις εξελίξεις την ευρύτερη περιοχή και την ανάγκη διαρκούς συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων αρχών για ζητήματα ασφάλειας συζήτησαν την Δευτέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης  και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής και ο Ύπατος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου Michael Tatham.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης επανέλαβε τη σημασία της στενής συνεργασίας στους τομείς της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αρμόδιων αρχών αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν τους τομείς της δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών.

ΠΗΓΗ: KΥΠΕ

ΚΥΠΡΟΣΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

