Προειδοποίηση ΤΟΜ για ηλεκτρονικά ελεγχόμενες «κρυφές» χειρολαβές αυτοκινήτων, κίνδυνος εγκλωβισμού σε ατύχημα

Προειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες οχημάτων, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενες ή πλήρως ενσωματωμένες («κρυφές») χειρολαβές θυρών, εξέδωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, μετά από περιστατικά στο εξωτερικό, όπου οι πόρτες οχημάτων δεν άνοιξαν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ΤΟΜ αναφέρει ότι διεθνείς οργανισμοί οδικής ασφάλειας έχουν καταγράψει περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συγκεκριμένες χειρολαβές παρουσίασαν δυσλειτουργία μετά από οδικές συγκρούσεις ή ακόμη και σε περιστατικά πυρκαγιάς, καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη την έξοδο των επιβατών από το όχημα.

Όπως αναφέρει σε ορισμένα συμβάντα η πτώση τάσης της μπαταρίας είχε ως αποτέλεσμα οι εξωτερικές χειρολαβές να αδρανοποιηθούν στην κλειστή (κρυφή) τους θέση, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ασφάλειας έχουν επισημάνει ότι τα υπάρχοντα πρότυπα δεν εξασφαλίζουν επαρκώς ότι οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενες θύρες μπορούν να ανοίξουν μετά από ατύχημα ή και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο εγκλωβισμού στο όχημα.

Το Τμήμα προβαίνει σε συστάσεις προς τους κατόχους των οχημάτων στην Κύπρο με τέτοιου είδους χειρολαβές, τονίζοντας πως πρέπει να ενημερωθούν άμεσα από το εγχειρίδιο χρήσης (owner’s manual) του οχήματός τους για τον ακριβή τρόπο χρήσης του χειροκίνητου μηχανισμού απεγκλωβισμού, καθώς και για τη διαδικασία ανοίγματος θυρών όταν δεν υπάρχει ηλεκτρική ισχύς.

Επίσης, προτρέπει όπως αναγνωρίσουν που βρίσκονται οι χειροκίνητες απασφαλίσεις (manual releases), τόσο για τις μπροστινές όσο και για τις πίσω πόρτες, ενημερωθούν όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν και επιβαίνουν στο όχημα για τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού απεγκλωβισμού και ελέγχουν τακτικά την κατάσταση της μπαταρίας, καθώς η σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών χειρολαβών εξαρτάται και από αυτή.

Επιπλέον, συστήνει στους κατόχους των εν λόγω οχημάτων όπως ελέγξουν εάν το όχημά τους υπόκειται σε ανάκληση μέσω της επίσημης σελίδας του κατασκευαστή ή/και των ανακοινώσεων στο EU Safety Gate, ενώ σε περίπτωση συμβάντος δυσλειτουργίας των χειρολαβών των θυρών να μην χρησιμοποιούν το όχημα μέχρι να ελεγχθεί και να επισκευαστεί.

Για περισσότερες πληροφορίες και αναφορές περιστατικών, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στην ηλεκτρονική διεύθυνση recalls@rtd.mcw.gov.cy.

ΚΥΠΕ