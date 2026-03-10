Στη Βουλή για τον αφθώδη πυρετό η Παναγιώτου – Επικρίσεις για έλλειψη πλάνου και σπασμωδικές κινήσεις

Ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής βρίσκεται η υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, για να δώσει απαντήσεις σε σχέση με τον περιορισμό της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού και ειδικά για τις μαζικές θανατώσεις ζώων και το πλήγμα στην Οικονομία.

«Δεν έγινε η καλύτερη διαχείριση από την αρχή, όπως θα έπρεπε να γίνει. Από το πρώτο κρούσμα στα κατεχόμενα ως ΔΗΣΥ ζητήσαμε μέτρα. Βλέπουμε τις αγωνίες των κτηνοτρόφων μας, ο ιός χτύπησε «κέντρο», εκεί που έγιναν μεγάλες επενδύσεις σε κτηνοτροφικές μονάδες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ έκαστη, με ανθρώπους που έχουν κάνει δάνεια, βλέποντας ως άγνωστο το μέλλον τους», είπε στην τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος. «Θέλουμε να μάθουμε ποια μέτρα επιτήρησης της πράσινης γραμμής λήφθηκαν και αν υπάρχει σκέψη από την κυβέρνηση για το πώς θα διαχειριστούν οι επηρεαζόμενοι τα δάνειά τους, αν μπορεί το κράτος να παγοποιήσει προσωρινά εξόφληση δέσεων. Επίσης υπάρχει διασφάλιση στις ποσότητες εξαγωγών χαλουμιού; Όσον αφορά τις θανατώσεις, πώς θα διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση; Δεν μπορούμε να θανατώσουμε στην πορεία 200 – 300 χιλιάδες ζώα. Θα υπάρξει πλήγαμα στην οικονομία από τη μειωμένη πααγωγή γάλακτος», πρόσθεσε.



«Δυστυχώς τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα», είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής και βουλυτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ. Στάθηκε ιδιαίτερα στις μαζικές θανατώσεις. «Αν υπάρχει και στην Πάφο κρούσμα, θα θανατώσουμε 500.000 ζώα; Και πώς θα τα αναπληρώσουμε; Και με το να τα θανατώσουμε, η νόσος θα εξαλειφθεί από την Κύπρο ή θα συνεχίσει να υπάρχει στα κατεχόμενα και θα ξαναέρθει;» ρώτησε.

Αφού ανέφερε ότι στην προηγούμενη συνεδρία το Υπουργείο είπε ότι η Κύπρος είναι υποχρεωμένη με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ να εφαρμόσει μαζικές θανατώσεις, ο κ. Γαβριήλ επικαλέστηκε τον ευρωπαϊκό κανονισμό, για να διαφωνήσει με τους χειρισμούς του Υπουργείου. Έκανε λόγο για δυνατότητα παρεκκλήσεως, ώστε η αρμόδια αρχή να δύναται να αποφασίσει να αναστείλει τις θανατώσεις. Άρα ούτε η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειάζεται για να παρακαμφθεί η επιλογή των μαζικών θανατώσεων, τόνισε. «Θέλουμε να ξέρουμε με ποιο σκεπτικό η αρμόδια αρχή ξεκίνησε πρώτα τις θανατώσεις, χωρίς πρώτα να πάρει τα απαραίτητα μέτρα», τόνισε.

Τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται ότι δεν υπάρχει πλάνο, είναι σπασμωδικές οι κινήσεις που γίνονται, είπε ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης. Είπε ότι αυθημερόν μεταφέρθηκαν στην Πάφο για εμβολιασμούς, κτηνίατροι που εμβολίαζαν το πρωί στη Λάρνακα. Επίσης εξέφρασε αμφιβολία για το εάν η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει την εικόνα του ιού στα κατεχόμενα. Ζήτησε να σταματήσει σήμερα η αμφιταλάντευση ως προς το κατά πόσο πρέπει να γίνονται μαζικές θανατώσεις ή όχι.