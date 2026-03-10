Σύλληψη 34χρονου - Κατασχέσεις αδασμοφορολόγητων τσιγάρων σε Πάφο και Λάρνακα

Το Τμήμα Τελωνείων προχώρησε σε κατασχέσεις μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων την Κυριακή στο αεροδρόμιο Πάφου και την Δευτέρα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, στο πλαίσιο ελέγχων για αδασμοφορολόγητα προϊόντα.

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα αναφέρει ότι την Κυριακή, στο αεροδρόμιο Πάφου, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων εντόπισαν 34χρονο επιβάτη με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο, που μετέφερε στην αποσκευή του 50 κούτες με 200 τσιγάρα η κάθε μία, καθώς και συσκευασίες καπνού για στριφτά τσιγάρα, συνολικού βάρους 10 κιλών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, τα εν λόγω προϊόντα δεν έφεραν την απαιτούμενη σήμανση για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, γεγονός που υποδήλωνε ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Ο επιβάτης συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή του και το περιεχόμενό της κατασχέθηκαν. Την ίδια ημέρα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου, το οποίο εξέδωσε Διάταγμα διήμερης προσωποκράτησής του.

Σήμερα του επιδόθηκε κατηγορητήριο, με την δίκη να ορίζεται στις 20 Μαρτίου 2026.

Περαιτέρω, όπως αναφέρει το Τμήμα Τελωνείων, τη Δευτέρα, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, επιβάτης που επρόκειτο να ταξιδέψει επίσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο εντοπίστηκε με 148 κούτες τσιγάρων των 200 τεμαχίων η κάθε μία, με τις ίδιες παραλείψεις στη σήμανση και τον κωδικό ιχνηλασιμότητας.

Ο επιβάτης συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, μετά από συμφωνία εξώδικου συμβιβασμού με καταβολή του ποσού των 8.880 ευρώ.

