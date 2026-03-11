Οικονομική αβεβαιότητα στα κατεχόμενα, λέει η ένωση εργοληπτών

Οι πρόσφατες ρυθμίσεις από την «κυβέρνηση» έχουν προκαλέσει «σοβαρή αβεβαιότητα και χάος» στην οικονομία στα κατεχόμενα, με επίκεντρο τον κατασκευαστικό τομέα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ένωση εργοληπτών (KTİMB).

Αντί για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων, τα μέτρα που ελήφθησαν το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργήσει νέες εστίες κρίσης, αναφέρει και προσθέτει ότι ο κλάδος δεν επιθυμεί πλέον να επωμίζεται το κόστος αποφάσεων που λαμβάνονται χωρίς κεντρικό σχεδιασμό και συντονισμό, στοχεύοντας αποκλειστικά σε πρόσκαιρα αποτελέσματα.

Αναφέρεται περαιτέρω σε έλλειψη ολοκληρωμένης προσέγγισης στη «διακυβέρνηση», προσθέτοντας ότι η ασυνεννοησία μεταξύ των φορέων και η απουσία διαβούλευσης με τους άμεσα εμπλεκόμενους οδηγούν τον κατασκευαστικό κλάδο σε αδιέξοδο. «Ο κλάδος δεν αποτελείται μόνο από εργολήπτες, αλλά αντιπροσωπεύει ένα ευρύ οικοσύστημα με χιλιάδες εργαζομένους και υποκλάδους», αναφέρει.

Την ίδια στιγμή, η KTİMB προειδοποιεί για τους επερχόμενους οικονομικούς κινδύνους σε διεθνές επίπεδο, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη πρόβλεψης στα κατεχόμενα είναι μη αποδεκτή, ενώ ζητά έναρξη διαλόγου με τους φορείς του κλάδου και την αναθεώρηση των αποφάσεων που πλήττουν τις παραγωγικές δυναμικές της οικονομίας.

ΚΥΠΕ