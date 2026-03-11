Δεν πέρασε τροπολογία ΑΚΕΛ για εκποιήσεις στο ΕΚ- Πυρά κόμματος για στάση ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ

Απορρίφθηκε από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τροπολογία του ΑΚΕΛ, η οποία προέβλεπε ότι, σε περίπτωση εκποίησης ή πλειστηριασμού πρώτης κατοικίας, το υπόλοιπο της οφειλής που συνδέεται με το ακίνητο θα διαγράφεται.

«Η χθεσινή ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αποκάλυψε, για ακόμη μια φορά, το χάσμα ανάμεσα στις διακηρύξεις και την πραγματική βούληση των δεξιών, συντηρητικών πολιτικών ομάδων. Τροπολογίες που στόχευαν στην προστασία των δανειοληπτών καταψηφίστηκαν, στερώντας τους σημαντικά εργαλεία για προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος στη στέγαση», αναφέρει το κόμμα σε ανακοίνωσή του.

Μεταξύ αυτών ήταν και τροπολογία που κατέθεσε το ΑΚΕΛ, με τη στήριξη της ομάδας της Αριστεράς, ώστε τα εθνικά δικαστήρια να εξετάζουν, αυτεπαγγέλτως, τον καταχρηστικό χαρακτήρα των συμβατικών όρων ενώ η εκποίηση θα αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ.

«Η απόρριψη της εν λόγω τροπολογίας αποκαλύπτει ξεκάθαρα τις προτεραιότητες των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου που λειτουργούν ως σωματοφύλακες των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων. Γι’ αυτό άλλωστε και οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές του ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΕΛΑΜ καταψήφισαν την τροπολογία. Αυτό προοιωνίζεται και τη στάση που θα τηρήσουν τα κόμματα τους και στην κυπριακή Βουλή για την αντίστοιχη πρόταση του ΑΚΕΛ;», διερωτάται.

Καταψήφισαν ακόμη και τροπολογία του ΑΚΕΛ για την επιβολή ενός δίκαιου ετήσιου φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας 1% σε περιουσίες άνω των €2.000.000, με στόχο τη χρηματοδότηση μιας κοινωνικά δίκαιης στεγαστικής πολιτικής.

Η ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς καταψήφισε την έκθεση της ειδικής επιτροπής για τη Στέγαση, καταγγέλλοντας πως προσεγγίζει τη στέγη ως εμπόρευμα αντί να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για προστασία του ανθρώπινου δικαιώματος στη στέγη, ως κοινωνικό αγαθό.