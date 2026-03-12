Λεμεσός: Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατος γυναίκας στην Αμαθούντα

Με πτώση άνοιξε η Γουόλ Στριτ - Το πετρέλαιο Μπρεντ ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροτομής, ο θάνατος της γυναίκας αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, ενώ η ακριβής αιτία θανάτου αναμένεται να καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση των ιστοπαθολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων.

Η νεκροτομή επί της σορού γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή στη Λεμεσό έχει ολοκληρωθεί, με τον ιατροδικαστή να αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή χθες γύρω στις 12 το μεσημέρι στην παραλιακή περιοχή του Αγίου Τύχωνα, στην Αμαθούντα. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ η γυναίκα παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο.

Η Αστυνομία διεξάγει εξετάσεις για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

