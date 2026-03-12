Γιατί ο πόλεμος μετατρέπει το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν σε στρατιωτική χούντα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για εμπρησμό γκαράζ στη Λάρνακα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η φωτιά τέθηκε κακόβουλα σε γκαράζ κατοικίας 58χρονης, η οποία αντιλήφθηκε έγκαιρα το περιστατικό και κατάφερε να την κατασβήσει

Ποινή φυλάκισης διάρκειας πέντε χρόνων σε άντρα ηλικίας 33 ετών, επέβαλε σήμερα το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, μετά από εκδίκαση υπόθεσης εμπρησμού, που διαπράχθηκε τον περασμένο Ιούλιο, στη Λάρνακα. Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Λάρνακας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης η Αστυνομία και που παρουσίασε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου η Κατηγορούσα Αρχή, ο εμπρησμός διαπράχθηκε γύρω στις 6.45 το πρωί, στις 12 Ιουλίου, 2025, όταν κακόβουλα τέθηκε φωτιά σε υποστατικό, ιδιοκτησίας γυναίκας ηλικίας 58 ετών, το οποίο εφάπτεται της κατοικίας της και χρησιμοποιείται ως γκαράζ. Η 58χρονη αντιλήφθηκε και κατέσβησε άμεσα τη φωτιά, από την οποία προκλήθηκαν ζημιές στο γκαράζ.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από την Αστυνομία, προέκυψε μαρτυρία εναντίον του 33χρονου και εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψη του. Ο 33χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στις 14 Ιουλίου, από μέλη του ΤΑΕ και του ΟΠΕ Λάρνακας. Ανακρινόμενος από τα μέλη της Αστυνομίας, ο 33χρονος ομολόγησε τη διάπραξη του εμπρησμού

Tags

ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα