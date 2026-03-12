Αυξάνεται η φοιτητική χορηγία και διευρύνονται οι δικαιούχοι

Σε σημαντική διεύρυνση του κύκλου των δικαιούχων για φοιτητική χορηγία προχωρεί η Κυβέρνηση, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της Ενημέρωσής του στα ΜΜΕ, ο Εκπρόσωπος είπε: «Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της φοιτητικής μέριμνας, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε στη χθεσινή του συνεδρίαση το τροποποιητικό νομοσχέδιο για την κρατική φοιτητική χορηγία, το οποίο θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιεί την πολιτική κατεύθυνση που παρουσίασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τον Ετήσιο Προγραμματισμό Διακυβέρνησης, στις 5 Φεβρουαρίου, για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της στήριξης προς τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνεται ο προϋπολογισμός της φοιτητικής χορηγίας στα 62 εκατομμύρια ευρώ και με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων και ενισχύεται το ύψος της στήριξης για χιλιάδες οικογένειες.

Συγκεκριμένα, αυξάνονται όλες οι εισοδηματικές κατηγορίες κατά πέντε χιλιάδες ευρώ, γεγονός που επιτρέπει σε περισσότερες οικογένειες να ενταχθούν στο σύστημα κρατικής φοιτητικής μέριμνας. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση κατά δέκα τοις εκατό στο ύψος της φοιτητικής χορηγίας για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 44 χιλιάδες ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημά τους σε μια περίοδο αυξημένων εκπαιδευτικών και οικογενειακών αναγκών.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόνοια για τις πολύτεκνες οικογένειες. Για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα καταργούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, διευρύνοντας περαιτέρω την πρόσβαση στη φοιτητική χορηγία και αναγνωρίζοντας έμπρακτα τις αυξημένες ανάγκες των συγκεκριμένων οικογενειών.

Το πολιτικό μήνυμα είναι σαφές. Η υπεύθυνη οικονομική πολιτική δημιουργεί τον δημοσιονομικό χώρο που επιτρέπει στην Πολιτεία να ασκεί στοχευμένη και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική. Η οικονομική σταθερότητα δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι όμως το εργαλείο που μας επιτρέπει να στηρίζουμε την κοινωνία και ιδιαίτερα τη νέα γενιά.

Με απλά λόγια, όταν η οικονομία τυγχάνει διαχείρισης με υπευθυνότητα, η κοινωνία κερδίζει. Και η επένδυση στους φοιτητές μας είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει με την ίδια συνέπεια: ισχυρή οικονομία για μια ισχυρή κοινωνία. Γιατί κάθε υπεύθυνη δημοσιονομική απόφαση πρέπει να επιστρέφει ως όφελος στον πολίτη και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους που αποτελούν το μέλλον της πατρίδας μας.»