ΡΙΚ: Του τα είπαν… αλλά ψήφισαν τον προϋπολογισμό - Αιχμές βουλευτών για εσωτερικά προβλήματα

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε την Πέμπτη τον προϋπολογισμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (ΡΙΚ) για το 2026, ο οποίος είναι ελλειμματικός, με συνολικές δαπάνες ύψους €45.905.329 και έσοδα €38.700.000.

Υπέρ ψήφισαν 28 βουλευτές και εναντίον ο βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, το έλλειμμα ύψους €7.205.329 οφείλεται κυρίως στην πρόνοια €6.744.848 για το νέο συνταξιοδοτικό σχέδιο του οργανισμού και σε δαπάνη €460.481 που αφορά τον ρόλο του ΡΙΚ ως επίσημου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού υποδοχής για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, βουλευτές εξέφρασαν έντονη κριτική για τη λειτουργία και τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις του Οργανισμού.

Η βουλευτής Λευκωσίας Αλεξάνδρα Ατταλίδου δήλωσε ότι στο ΡΙΚ παρατηρείται κρίση λειτουργίας και αδιαφάνειας, κάνοντας λόγο για παραιτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταγγελίες για παρακάμψεις διαδικασιών και παρεμβάσεις του Προεδρικού σε αποφάσεις. Αναφέρθηκε επίσης σε περιπτώσεις παρατεταμένης διαθεσιμότητας στελεχών με κόστος για τον φορολογούμενο και υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει ευθύνη για την κατάσταση στον οργανισμό. Όπως είπε, μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία και η διαφάνεια, δεν μπορεί να στηρίξει τον προϋπολογισμό.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ ανέφερε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό, σημειώνοντας ωστόσο ότι αποτελεί «ντροπή» για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση να στεγάζεται ακόμη σε παλαιές εγκαταστάσεις που αποτελούν κατάλοιπο της αποικιοκρατίας. Τόνισε την ανάγκη ανέγερσης νέων σύγχρονων κτηριακών εγκαταστάσεων, σημειώνοντας ότι, παρότι έχουν εξασφαλιστεί οι σχετικές άδειες για πολυώροφο κτήριο, το έργο δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι πρέπει να δοθεί χρόνος και ευκαιρία στη διεύθυνση και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΡΙΚ να εργαστούν ώστε να εκσυγχρονιστεί ο οργανισμός τόσο κτηριολογικά όσο και σε επίπεδο υποδομών. Πρόσθεσε ότι χρειάζεται να παρουσιαστεί ένα σαφές όραμα για το μέλλον του ΡΙΚ, και να του δοθεί χρόνος και ευκαιρία ώστε να μπορέσει να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.

Η βουλευτής Λευκωσίας Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι η δημόσια ραδιοτηλεόραση δεν μπορεί να λειτουργεί ως όργανο οποιασδήποτε Κυβέρνησης, αλλά πρέπει να υπηρετεί όλους τους πολίτες. Υποστήριξε ότι δημοσιογράφοι δεν πρέπει να κρίνονται από τη διοίκηση για τη δημοσιογραφική τους δουλειά ούτε να στοχοποιούνται όταν ασκούν ελεύθερα τα καθήκοντά τους, ενώ έκανε λόγο για καταγγελίες σχετικά με «μαύρες λίστες» και ακυρώσεις καλεσμένων για πολιτικούς λόγους. Όπως σημείωσε, ένας οργανισμός που λαμβάνει προϋπολογισμό δεκάδων εκατομμυρίων δεν πρέπει να είναι όργανο καμιάς Κυβέρνησης.

Ο βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους υποστήριξε ότι διαχρονικά στο ΡΙΚ επικρατεί μια νοοτροπία που, όπως είπε, περιορίζει τη δημοκρατία και αποκλείει πρόσωπα από τον δημόσιο διάλογο. Ανέφερε ότι υπάρχουν εκπομπές στις οποίες ορισμένοι βουλευτές δεν έχουν κληθεί ποτέ, ενώ άλλοι εμφανίζονται επανειλημμένα, τονίζοντας ότι το ΡΙΚ διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα και οφείλει να παρέχει υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες. Υποστήριξε επίσης ότι κατά τις εκλογικές περιόδους αποκλείονται πολιτικοί από εκπομπές και ανακοίνωσε ότι θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης αναφέρθηκε στη συζήτηση που είχε γίνει κατά την περσινή εξέταση του προϋπολογισμού, όταν είχε τεθεί ζήτημα σχετικά με τη συχνότητα παρουσίας συγκεκριμένων προσώπων σε εκπομπές του ΡΙΚ. Όπως είπε, επιθυμεί να ενημερωθεί εάν έχει αλλάξει η σχετική κατάταξη παρουσιών σε σχέση με πέρσι.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης αναφέρθηκε στο ζήτημα των συντάξεων πρώην υπαλλήλων του ΡΙΚ, σημειώνοντας ότι υπήρξε συνεργασία για αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. Εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα διευθετηθεί το θέμα, καθώς, όπως είπε, υπάρχουν άτομα που έχουν αφυπηρετήσει και ακόμη δεν λαμβάνουν σύνταξη.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι το ΡΙΚ αντιμετωπίζει σοβαρά εσωτερικά προβλήματα σε διοικητικό και εργασιακό επίπεδο και χρειάζεται διάλογος της Κυβέρνησης με το προσωπικό του οργανισμού. Αναφέρθηκε επίσης σε παραιτήσεις μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω εσωτερικών εντάσεων. Παρά τα προβλήματα, είπε ότι το ΑΚΕΛ θα υπερψηφίσει τον προϋπολογισμό ώστε να μπορέσει ο οργανισμός να συνεχίσει τη λειτουργία του. Παράλληλα σημείωσε ότι οι προϋπολογισμοί του ΡΙΚ, του ΚΥΠΕ και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, αποδίδοντας ευθύνη στο Υπουργείο Οικονομικών. Επισήμανε επίσης ότι λόγων των συνθηκών εργασίας στο ΡΙΚ εργαζόμενοι νόσησαν και υπάρχει ανάγκη προώθησης της ανέγερσης νέου κτηρίου, προσθέτοντας ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί και με αυτοχρηματοδότηση.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου ανέφερε ότι έχουν γίνει ορισμένα βήματα βελτίωσης στο ΡΙΚ και εκτίμησε ότι, με καλή διάθεση και συνεργασία, ο οργανισμός μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Τόνισε την ανάγκη αναβάθμισης των κτηριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των υποδομών και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να διαθέσει κονδύλια για το έργο. Παράλληλα σημείωσε ότι ζητήματα πειθαρχικών διαδικασιών και διαπροσωπικών συγκρούσεων πρέπει να επιλύονται πιο γρήγορα από τη διοίκηση. Όπως είπε, το ΡΙΚ έχει προσφέρει σημαντικά στον τόπο σε δύσκολες περιόδους και πρέπει να στηριχθούν οι εργαζόμενοι του οργανισμού.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου ανέφερε ότι σε κάθε χώρα ο φορολογούμενος στηρίζει τη δημόσια ραδιοτηλεόραση για να διασφαλίζεται αντικειμενική ενημέρωση. Υποστήριξε ωστόσο ότι από το 1960 μέχρι σήμερα το ΡΙΚ δεν λειτούργησε ποτέ πλήρως ως κρατική ραδιοτηλεόραση, αλλά περισσότερο ως κυβερνητική, χωρίς να είναι καθ’ υπόδειξη των εκάστοτε κυβερνήσεων.

KYΠΕ