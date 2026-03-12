Iran International: Η Τεχεράνη δίνει 500.000 δολάρια το μήνα στον πρόεδρο της λιβανέζικης βουλής για να προωθεί συμφέροντα του Ιράν και της Χεζμπολάχ

Στην αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπέρι, λαμβάνει περισσότερα από 500.000 δολάρια μηνιαίως από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για την προώθηση των συμφερόντων της Τεχεράνης και της συμμάχου της, Χεζμπολάχ, στη χώρα, προχώρησε, επικαλούμενο πηγές, το αντιπολιτευόμενο ιρανικό μέσο Iran International.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αξιωματούχοι στην Τεχεράνη υποστηρίζουν ότι τα χρήματα αυτά καταβάλλονται προκειμένου να «αγοραστεί» η ενότητα μεταξύ της σιιτικής πολιτικής ηγεσίας του Λιβάνου, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα «ενεργεί σύμφωνα με τα συμφέροντα του Ιράν και όχι με εκείνα του Λιβάνου».

Ο Ναμπίχ Μπέρι δεν απάντησε σε αίτημα του Iran International για σχολιασμό της συγκεκριμένης αποκάλυψης. Σύμβουλός του δήλωσε ότι ο πρόεδρος του λιβανέζικου κοινοβουλίου δεν πρόκειται να τοποθετηθεί επί του ζητήματος προς το παρόν.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ο Μπέρι δεν έχει εκφράσει δημόσια αντίθεση στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, οι οποίες πραγματοποιούνται προς υποστήριξη της Τεχεράνης, καθώς δεν επιθυμεί να διακινδυνεύσει την απώλεια των οικονομικών πόρων που λαμβάνει.

Ο 88χρονος πολιτικός ηγείται του κινήματος Αμάλ και διατηρεί σημαντική επιρροή τόσο στην εσωτερική πολιτική σκηνή όσο και στην εξωτερική πολιτική του Λιβάνου.

Η σιιτική οργάνωση Αμάλ, η οποία ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1970, παραμένει ένας από τους βασικούς πολιτικούς παράγοντες της χώρας. Διατηρεί στενούς πολιτικούς δεσμούς με τη Χεζμπολάχ και αμφότερες εντάσσονται στο σιιτικό πολιτικό στρατόπεδο του Λιβάνου.

Πριν από μερικές ημέρες, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ σε ένδειξη υποστήριξης προς την Τεχεράνη, με το Ισραήλ να απαντά με νέα στρατιωτική επιχείρηση.

Οι πηγές αναφέρουν επίσης ότι ο Μπέρι εμφανίζεται απρόθυμος να στηρίξει τις προσπάθειες της λιβανέζικης κυβέρνησης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, καθώς -σε αντάλλαγμα για τα μεγάλα χρηματικά ποσά που λαμβάνει από την Τεχεράνη- υποχρεούται να «προωθεί στο λιβανέζικο κοινοβούλιο μέτρα που ευθυγραμμίζονται με τα συμφέροντα του Ιράν».

Η Τεχεράνη θεωρεί τη Χεζμπολάχ έναν από τους βασικούς πυλώνες του λεγόμενου «Άξονα της Αντίστασης», έναν όρο που χρησιμοποιούν Ιρανοί αξιωματούχοι για να περιγράψουν ένοπλες οργανώσεις συμμάχους της χώρας, όπως η Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ, η Χεζμπολάχ, οι Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης στο Ιράκ και οι Χούθι στην Υεμένη.

Η εφημερίδα Wall Street Journal είχε αναφέρει τον Νοέμβριο του 2025 ότι η Τεχεράνη μετέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια από έσοδα πετρελαίου στη Χεζμπολάχ μέσα στο προηγούμενο έτος, μέσω ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, ιδιωτικών εταιρειών και ενός δικτύου χρηματοδότησης στο Ντουμπάι.

Παράλληλα, το ισραηλινό δίκτυο Kan μετέδωσε τον Δεκέμβριο του 2025 ότι η Τεχεράνη είχε συμφωνήσει να καταβάλει 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη Χεζμπολάχ.

