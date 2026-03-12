Κρήτη: Νέα σύλληψη για κατασκοπεία στην στρατιωτική βάση στην Σούδα

Κατασκοπευτικό θρίλερ εξελίσσεται στη Σούδα, με τις ελληνικές αρχές να προχωρούν σε μια ακόμα σύλληψη υπόπτου για κατασκοπεία.

Όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν Πολωνό άνδρα ο οποίος φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο συλληφθείς αρνείται τα πάντα, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές.

Έστελνε τις φωτογραφίες στην Πολωνία

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ο άνδρας που διέμενε σε ένα τροχόσπιτο στο Μαράθι και φέρεται να φωτογράφιζε τη βάση και τα πλοία, στέλνοντας το υλικό στην πατρίδα του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο παραλήπτης του υλικού που έστελνε ο άνδρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη σύλληψη με την κατηγορία της κατασκοπείας στην περιοχή της Σούδας τον τελευταίο χρόνο.

Επίσης, υπήρχε το περιστατικό με τον σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, η σύλληψη του ομογενή από τη Γεωργία στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και μια σύλληψη Τούρκου για κατασκοπεία υπέρ της Τουρκίας στη Χίο.

