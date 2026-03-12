Ερντογάν: Εντατική διπλωματική κινητικότητα για να μην επεκταθεί η σύγκρουση με το Ιράν

Η Τουρκία διεξάγει «εντατική διπλωματική κινητικότητα» ώστε να μην διευρυνθεί η «ιρανικής προέλευσης σπείρα βίας», δήλωσε την Πέμπτη ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν μιλώντας στην τελετή απονομής του Διεθνούς Βραβείου Ειρήνης Ατατούρκ στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στην Άγκυρα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος συνέδεσε την τουρκική εξωτερική πολιτική με την αρχή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ «Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο», υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί αυτή τη γραμμή «με προδραστική, τολμηρή και πρωτοβουλιακή αντίληψη».

Όπως ανέφερε, η Τουρκία συνεχίζει να δρα σε κάθε πεδίο κρίσης, λέγοντας ότι «όπου υπάρχει φωτιά, μεταφέρουμε νερό για να τη σβήσουμε» και ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ανακούφιση από πολέμους, συγκρούσεις και ανθρωπιστικές τραγωδίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περιφερειακή ένταση με επίκεντρο το Ιράν, τονίζοντας ότι η Τουρκία εργάζεται για να αποτραπεί μια γενικευμένη καταστροφή στην περιοχή. «Παρά όσους θέλουν να διαλύσουν την ελπίδα και να μας αποτρέψουν από τον αγώνα μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με υπομονή και αποφασιστικότητα», είπε.

Ο Ερντογάν στάθηκε και στη συνεργασία της Άγκυρας με τα Ηνωμένα Έθνη σε μια σειρά διεθνών φακέλων, λέγοντας ότι η Τουρκία ενίσχυσε τα τελευταία χρόνια τη συμβολή της «κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Εθνών» και διατήρησε στενό διάλογο με τον Αντόνιο Γκουτέρες για ζητήματα που απειλούν την ειρήνη τόσο στην περιοχή όσο και παγκοσμίως.

Για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφερε ότι η συνεργασία με τον ΟΗΕ συνεχίζεται με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης και τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι «η διπλωματία και ο διάλογος είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Αναφερόμενος στον Αντόνιο Γκουτέρες, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι πριν ακόμη αναλάβει την ηγεσία του ΟΗΕ είχε ήδη ξεχωρίσει ως πολιτικός που προωθεί την ειρήνη, τον διάλογο και την ευημερία. Είπε επίσης ότι κατά τη δεκαετή θητεία του ως ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την προστασία των εκτοπισμένων με όρους που συνάδουν με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παράλληλα, επαίνεσε τη στάση του Γκουτέρες απέναντι στη Γάζα, λέγοντας ότι η στάση του απέναντι σε μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες τραγωδίες θα μνημονεύεται με θετικό τρόπο. Υποστήριξε ακόμη ότι ο Γενικός Γραμματέας επέδειξε «ισχυρή αρχική στάση» και συνέχισε να εργάζεται στη βάση των παραμέτρων του ΟΗΕ.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ερντογάν επανέφερε και τη θέση του περί μεταρρύθμισης του διεθνούς συστήματος, λέγοντας ότι κάθε κρίση επιβεβαιώνει τη διαπίστωση πως «ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από πέντε» και ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει όλες τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν σε έναν πιο συμπεριληπτικό ΟΗΕ.

Από την πλευρά του, ο Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι η σημασία του βραβείου δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη ζωή και την κληρονομιά του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Όπως είπε, ο Ατατούρκ είχε κατανοήσει μέσα από τις δυσκολίες και την ηγετική του στάση ότι η ειρήνη δεν προκύπτει τυχαία, ενώ σημείωσε ότι το όραμα «Ειρήνη στην πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο» αντανακλά σε μεγάλο βαθμό και το πνεύμα του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ευχαρίστησε επίσης την Τουρκία για τον ρόλο της στη διαμεσολάβηση για τη Γάζα, ενώ για την κρίση με το Ιράν είπε ότι η αποκλιμάκωση της βίας και ο διάλογος αποτελούν την καλύτερη διέξοδο. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση να σταματήσουν οι επιθέσεις και να υπάρξει επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Γκουτέρες έκανε ακόμη αναφορά στη Συνθήκη του Καντές, την οποία χαρακτήρισε ως μία από τις αρχαιότερες γνωστές συμφωνίες ειρήνης, σημειώνοντας ότι αντίγραφό της που έχει προσφερθεί από την Τουρκία βρίσκεται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

