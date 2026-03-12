Κατεχόμενα: Νέες αυξήσεις στα καύσιμα - Πού φτάνει η τιμή της βενζίνης

Αντιδράσεις προκαλούν στα κατεχόμενα νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

Πρόκεται για τη δεύτερη κατά σειρά ανατίμηση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι τιμές ανά λίτρο για τη βενζίνη 95 και 98 οκτανίων διαμορφώθηκαν στις 57,12 και 58,12 τουρκικές λίρες, αντίστοιχα. Το πετρέλαιο κίνησης έφτασε στις 55,25 λίρες και η κηροζίνη στις 56,25. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις από παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς.

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τ/κ μέσα ενημέρωσης, εκπρόσωποι της τ/κ τουριστικής βιομηχανίας και του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα σημειώνουν ότι το κόστος παραγωγής αυξάνεται, θέτοντας υπό πίεση τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Εκφράζονται ανησυχίες ότι οι αυξήσεις αυτές θα μετακυλιστούν σύντομα και σε άλλους τομείς όπως στην τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Παράλληλα, ο κλάδος των μεταφορών και των ταξί προειδοποιεί με κινητοποιήσεις, αναφέροντας αδυναμία απορρόφησης του νέου κόστους χωρίς αναπροσαρμογή των κομίστρων. Στον τομέα της εστίασης, οι ανατιμήσεις μεταφέρονται ήδη στα προϊόντα μέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας. Το τουρκοκυπριακό Εμπορικό Επιμελητήριο αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, ότι οι συνεχόμενες αυξήσεις στα καύσιμα επιβαρύνουν τον πληθωρισμό, δυσχεραίνοντας την κατάσταση στην τοπική αγορά.

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων, η ένωση επιχειρηματιών στα κατεχόμενα ζήτησε διαφάνεια όσον αφορά το «ταμείο σταθεροποίησης τιμών».

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, ο «υπουργός οικονομικών», Οζντεμίρ Μπέροβα, απέρριψε τις αναφορές περί προσπάθειας κάλυψης του «δημοσιονομικού ελλείμματος» με νέες αυξήσεις. Απέδωσε τις αυξήσεις στις περιφερειακές εντάσεις, οι οποίες προκάλεσαν την άνοδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent.

Πηγή: ΚΥΠΕ