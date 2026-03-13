Υπόθεση Θανάση: Απειλές κατά της ζωής του κατήγγειλε ο Μάτσας - «Ξεκάθαρη προσπάθεια εξαπάτησης του δικαστηρίου», απάντησε η υπεράσπιση

Με τις προδικαστικές ενστάσεις των δικηγόρων υπεράσπισης των πέντε κατηγορούμενων, συνεχίστηκε την Παρασκευή 13 Μαρτίου, η δικαστική διαδικασία αναφορικά με τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις της οικογένειας του Θανάση Νικολάου. Συνέχεια θα δοθεί για την ολοκλήρωση τους στις 19 Μαρτίου.

Ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος αστυνομικού σταθμού Λάνιας, Χριστάκης Καπηλιώτης, παρουσιάστηκαν εκ νέου, ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Η διαδικασία ξεκίνησε με τον δικηγόρο Σάββα Μάτσα, ο οποίος στη προηγούμενη διαδικασία ανέφερε πως αποσύρεται από δικηγόρος της οικογένειας, καθώς θα καταθέσει ως μάρτυρας, να ζητά να αποκαλύψει τον δεύτερο λόγο για τον οποίο αποσύρεται.

Η υπεράσπιση αντέδρασε και ζήτησε την αποχώρηση του, υποδεικνύοντας πως, ότι έχει να πει, μπορεί να το αναφέρει όταν κληθεί ως μάρτυρας, ωστόσο το δικαστήριο κάλεσε τον κ. Μάτσα να αποκαλύψει τον δεύτερο λόγο πριν αποχωρήσει.

Ο Σάββας Μάτσας παρουσίασε ενημερωτικό σημείωμα της Αστυνομίας, περί απειλών κατά της ζωής του, με προειδοποίηση ότι ενδέχεται να αποτελέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτό αφορά στην υπόθεση Θανάση Νικολάου.

Η υπεράσπιση δήλωσε ότι ο κ.Μάτσας ψεύδεται και πως ο ίδιος είχε παραπονεθεί για κάποια ανάρτηση στο διαδίκτυο, από συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου και ότι ο ίδιος ζήτησε από την Αστυνομία, που δεν εντόπισε καμία απειλή, το συγκεκριμένο έγγραφο. Κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρη προσπάθεια εξαπάτησης του δικαστηρίου» η υπεράσπιση έθεσε θέμα εξέτασης καταφρόνησης του δικαστηρίου από τον κ. Μάτσα.

Θέμα όσον αφορά στη διαδικασία έθεσε ο νέος δικηγόρος της οικογένειας Θανάση Νικολάου, Χρίστος Κληρίδης, ο οποίος εξέφρασε τη θέση ότι οι πέντε κατηγορούμενοι θα έπρεπε πρώτα να κατηγορηθούν, να απαντήσουν και ακολούθως να τεθούν οι προδικαστικές ενστάσεις. Δήλωσε επίσης έτοιμος να προχωρήσει με την πρόσθεση μαρτύρων στο κατηγορητήριο και να αγορεύσει επί της υπόθεσης.

Το δικαστήριο τόνισε πως η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει και δεν θα δεχθεί οποιαδήποτε αναβολή, καλώντας την υπεράσπιση να αγορεύσει σε σχέση με τις προδικαστικές ενστάσεις που άπτονται, μεταξύ άλλων, της δίκαιης δίκης, της μη αποκάλυψης μαρτυρικού υλικού και της καταχώρησης του κατηγορητηρίου από τον Σάββα Μάτσα, ενώ αυτός υπήρξε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση Θανάση Νικολάου.

Λόγω της μακράς διαδικασίας των αγορεύσεων, το δικαστήριο έδωσε νέα ημερομηνία συνέχισης της διαδικασίας στις 19 Μαρτίου.

ΚΥΠΕ