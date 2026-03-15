Στο έλεος κυβερνοεπιθέσεων κυπριακές ιστοσελίδες - «Συνηθισμένο φαινόμενο», λέει ο Επίτροπος Επικοινωνιών

Στόχο κυβερνοεπιθέσεων αποτελούν αρκετές ιστοσελίδες στην Κύπρο τις τελευταίες μέρες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Επικοινωνιών, Γιώργος Μιχαηλίδης, κάτω από τον οποίο υπάγεται η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (ΑΨΑ). Ο Επίτροπος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, σημειώνοντας ότι αυτής της μορφής επιθέσεις είναι οι πιο συνηθισμένες και ακίνδυνες.

Κληθείς να σχολιάσει πληροφορίες για κυβερνοεπιθέσεις σε κυπριακές ιστοσελίδες, ο κ. Μιχαηλίδης είπε ότι «υπάρχει κάποια δραστηριότητα. Αυτό συμβαίνει κατά καιρούς».

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τις τελευταίες μέρες ιστοσελίδες στην Κύπρο δέχονται επιθέσεις Κατανεμημένης Άρνησης Εξυπηρέτησης (Distributed Denial-of-Service, DDoS), κατά τις οποίες οι σελίδες υπερφορτώνονται λόγω τεχνητά αυξημένης κίνησης. «Την ώρα που συμβαίνει, η σελίδα είναι τόσο φορτωμένη που δεν μπορεί να σε εξυπηρετήσει. Αυτή είναι η πιο εύκολη επίθεση που μπορεί να κάνει κάποιος, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες για να γίνει», σημείωσε.

«Οι επιθέσεις αυτές είναι οι πιο απλές. Εκείνη την ώρα, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα που δέχεται επίθεση, δεν θα είναι σε θέση», είπε, σημειώνοντας ότι πρόκειται για συχνό φαινόμενο.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ενδείξεις για τον λόγο που γίνεται αυτή η επίθεση την τρέχουσα περίοδο, ανέφερε ότι το φαινόμενο μπορεί να σχετίζεται με το τι γίνεται στην περιοχή, με την Κυπριακή Προεδρεία «ή απλώς να έτυχε».

«Αν δείτε τις σελίδες, είναι διάφορες. Δεν στοχοποιούνται μόνο κυβερνητικές ιστοσελίδες, για να πούμε ότι στοχοποιείται το κράτος. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα κριτήρια τους», ανέφερε, σημειώνοντας ότι δεν εντοπίστηκε κάποιο μοτίβο στις σελίδες που στοχοποιούνται.

Σημείωσε ότι η επίθεση παρατηρείται τις τελευταίες λίγες μέρες, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι δεν είναι συνεχόμενες οι επιθέσεις. «Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι συνεχίζεται για τρεις μέρες συνεχόμενα. Μπορεί να είναι για λίγη ώρα κάθε μέρα. Δεν είναι κάτι που δεν βλέπουμε συχνά», ανέφερε.

Απαντώντας στο πώς αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους επιθέσεις, σημείωσε ότι η ΑΨΑ μπορεί μόνο να δώσει πληροφόρηση και τεχνική βοήθεια, αν χρειαστεί κάποιος. «Για να μη συμβαίνουν αυτού του είδους οι επιθέσεις, πρέπει ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας να αγοράσει ειδικές υπηρεσίες, που διοχετεύουν την εισερχόμενη κίνηση κάπου αλλού, ώστε να συνεχίζεται η λειτουργία της ιστοσελίδας. Ανάλογα με το πόσα πληρώνεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίθεση που μπορείς να αντέξεις», εξήγησε, σημειώνοντας ότι τέτοιες κινήσεις συνήθως γίνονται εκ των προτέρων, όχι την ώρα της επίθεσης.

«Εμείς παρακολουθούμε το φαινόμενο 24/7 και ενημερώνουμε τις κρίσιμες υποδομές», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ενημέρωση που παρέχει η ΑΨΑ προς τις κρίσιμες υποδομές είναι συνεχής και δεν αναμένεται κάποια επίθεση για να γίνει.

Πηγή: ΚΥΠΕ