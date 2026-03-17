Σε αχαρτογράφητα νερά η αγορά κρεάτων – Η επέκταση του αφθώδους πυρετού «απειλεί» το πασχαλινό τραπέζι

Αβέβαιο είναι το μέλλον της αγοράς κρεάτων στην Κύπρο, με τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού και τις θανατώσεις των ζώων να αυξάνονται καθημερινά. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί συνολικά 42 επιβεβαιωμένα θετικά κρούσματα, με τις εστίες να επεκτείνονται και σε κτηνοτροφικές μονάδες στη Λευκωσία.

«Η κατάσταση είναι πολύ ρευστή», δήλωσε στον «Π» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών, Κώστας Λειβαδιώτης, μιας και «κανένας δεν έχει πλήρη εικόνα» για το πού θα φτάσουν οι θανατώσεις.

Αβεβαιότητα και ανασφάλεια από τους καταναλωτές

Η ανησυχία των πολιτών μεταφράζεται ήδη στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, με αρκετούς να σπεύδουν να ψωνίσουν εκ των προτέρων όπως είπε ο κ. Λειβαδιώτης. Διευκρίνισε μάλιστα ότι ακόμα το φαινόμενο δεν είναι τόσο έντονο μιας και διανύουμε περίοδο νηστειών.

Μεγάλος παράγοντας είναι και τα σφαγεία, τα οποία επίσης επηρεάστηκαν από τα μέτρα βιοασφάλειας που τηρούνται, περιέγραψε ο κ. Λειβαδιώτης, αφού σφάγια από φάρμες σε επιτηρούμενες περιοχές πρέπει να μεταφέρονται ξεχωριστά, αραιά και να απολυμαίνονται τα οχήματα μεταφοράς τους.

Από πλευράς του ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου, Μάριος Αντώνιου, μιλώντας στον «Π», τόνισε πως «σίγουρα θα επηρεαστεί η αγορά» αλλά δεν μπορούν να είναι σίγουροι για το πώς θα επηρεαστεί το πασχαλινό τραπέζι. Εξήγησε όμως ότι προς το παρόν οι παραδόσεις γίνονται κανονικά.

Ενδεχόμενο εισαγωγών με δυσκολίες

Το βλέμμα τους στρέφουν στο ενδεχόμενο εισαγωγών από άλλες χώρες, σε περίπτωση που η παραγωγή στην Κύπρο δεν μπορεί να καλύψει την ζήτηση, επιβεβαίωσαν και ο Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου αλλά και ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών. Τυπικά, η Κύπρος εισάγει κυρίως ελληνικό αρνί, μερικές ποσότητες χοιρινού και βοδινό. Η λύση όμως δεν είναι χωρίς τα δικά της προβλήματα μιας και η Ελλάδα αντιμετωπίζει κρούσματα ευλογιάς των προβάτων και ορισμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού. Παράλληλα, το Πάσχα των καθολικών προηγείται του ορθόδοξου Πάσχα, με τη ζήτηση από Ισπανία και Ιταλία να είναι αυξημένη.

Αποφάσεις για τα επόμενα βήματα

Ο Σύνδεσμος Κρεοπωλών κάλεσε σε παγκύπρια συνεδρίαση με την ΠΟΒΕΚ (Γενική Συνομοσπονδία Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών), για το πώς θα χειριστούν την κατάσταση, το ενδεχόμενο εισαγωγών και τους περιορισμούς στις σφαγές και διαδρομές μεταξύ μονάδων. «Κανένας δεν μπορεί να πάρει απόφαση», είπε ο κ. Λειβαδιώτης, καθώς «θα εξαρτηθεί από το πόσο μεγάλη θα είναι η ζημιά».

Η εικόνα σήμερα

Οι θανατώσεις μέχρι στιγμής έχουν φτάσει τα 15 χιλιάδες ζώα, ενώ εκκρεμούν άλλες 15 χιλιάδες, φτάνοντας συνολικά στις 30 χιλιάδες θανατώσεις ενηλίκων ζώων, σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Οι ζώνες επιτήρησης αφορούν 196 μονάδες βοοειδών, 196 μονάδες βοοειδών, 570 φάρμες αιγοπροβάτων και 21 χοιροστάσια που βρίσκονται υπό περιορισμό. Η Υπουργός Γεωργίας, Μαρία Παναγιώτου, ανακοίνωσε την Δευτέρα πακέτο στήριξης 28 εκατομμυρίων ευρώ, με τις πρώτες αποζημιώσεις εντός της επόμενης εβδομαδας.

«Ανησυχούμε πολύ για το τι θα πουλήσουμε το Πάσχα του κόσμου», κατέληξε ο κ. Λειβαδιώτης.