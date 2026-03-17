Στη Μεσόγειο το αντιτορπιλικό HMS Dragon που στέλνει η Βρετανία στην Κύπρο (βίντεο)

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Άρχισαν οι εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού στην κτηνοτροφική ζώνη Γερίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν διαγνώστηκαν άλλα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην περιοχή, πέραν των τεσσάρων που έχουν εντοπιστεί χθες σε μία φάρμα στην κτηνοτροφική ζώνη Γερίου σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Γερίου

Άρχισαν οι εμβολιασμοί κατά του αφθώδους πυρετού σε όλη την κτηνοτροφική ζώνη Γερίου, μετά τον εντοπισμό χθες κρουσμάτων σε φάρμα της περιοχής, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Αντιδήμαρχος Γερίου, Νεόφυτος Παπαλαζάρου.

Ο κ. Παπαλαζάρου είπε ότι δεν διαγνώστηκαν άλλα κρούσματα αφθώδους πυρετού στην περιοχή, πέραν των τεσσάρων που έχουν εντοπιστεί χθες σε μία φάρμα στην κτηνοτροφική ζώνη Γερίου. Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη φάρμα διαθέτει 200 βοοειδή. 

Είπε ακόμη ότι προμηθεύουν τους κτηνοτρόφους με νερό και φάρμακα ενώ γίνεται απολύμανση όλων των τροχοφόρων που εισέρχονται στην κτηνοτροφική ζώνη.

Ανέφερε επίσης ότι θα γίνει απολύμανση όλων των δρόμων μέσα στην κτηνοτροφική ζώνη αλλά και των δρόμων που οδηγούν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ο κ. Παπαλαζάρου είπε ότι μετά από οδηγία του Υπουργείου Γεωργίας, «έχουμε αφήσει μόνο μία είσοδο στην κτηνοτροφική ζώνη», από τις τρεις εισόδους που υπάρχουν, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου όσων εισέρχονται στην κτηνοτροφική ζώνη.  

Επίσης, ανέφερε ότι λόγω του εντοπισμού του συγκεκριμένου κρούσματος είναι ανάστατοι όλοι οι κτηνοτρόφοι της περιοχής.

Επιπλέον, ο κ. Παπαλαζάρου είπε ότι οι κτηνοτρόφοι του Γερίου έχουν καταρτίσει Επιτροπή για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

 

 

Tags

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣΔΗΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΜΕΝΕΟΥΔΡΟΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ - ΓΕΡΙΟΥΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

