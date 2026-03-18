Βαθαίνει η απόσταση Δήμου Λεμεσού και ΤΕΠΑΚ

Η συμφωνία τριών δήμων της Λεμεσού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την εκτέλεση του έργου «Πρότυπος Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός Βιώσιμης Κινητικότητας, Χωροταξικής και Πολεοδομικής Ανάπλασης και Ανάπτυξης του Δήμου Λεμεσού» προκάλεσε νέα κρίση στις σχέσεις της δημοτικής Αρχής Λεμεσού με το ΤΕΠΑΚ.

Στο εν λόγω πρόγραμμα αν και αρχικά θα συμμετείχε και το ΤΕΠΑΚ μέσω του Τμήματος Επικοινωνίας τελικώς δεν ανακοινώθηκε η συμμετοχή του. Στο έργο ύψους €1,2 εκατ, πέρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο Frederick.

Από τη μια, οι κινήσεις του ΤΕΠΑΚ για επέκταση σε Πάφο αρχικά και Λάρνακα αργότερα δεν άρεσαν στη Λεμεσό, ενώ, από την άλλη, η διεκδίκηση ρόλου από τον Δήμο Λεμεσού στην περιοχή ανάπτυξης του Β’ πόλου του ΤΕΠΑΚ, στην ευρύτερη περιοχή του Παλιού Νοσοκομείου, έφερε έντονες αντιδράσεις από το πανεπιστήμιο.

Το αποτέλεσμα είναι εντάσεις στις σχέσεις των δύο πλευρών, με διάφορες αφορμές, Στο νέο επεισόδιο, εμπλέκονται πλέον και οι Δήμοι Αμαθούντας και Πολεμιδιών, αφού είναι μέρος αμφότεροι της συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τι λέει ο πρύτανης

Η διαπίστωση όμως ότι σε αυτό το έργο δεν θα συμμετέχει το ΤΕΠΑΚ έφερε τη δημόσια τοποθέτηση του πρύτανη Παναγιώτη Ζαφείρη, ο οποίος μέσω γραπτής του τοποθέτησης κάνει λόγο για «έκπληξη και απογοήτευση για το γεγονός ότι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν έτυχε οποιασδήποτε επίσημης ενημέρωσης ούτε επίσημα κλήθηκε να συμβάλει ουσιαστικά σε μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία ως ισότιμος εταίρος, η οποία αφορά άμεσα την πανεπιστημιακή του κοινότητα και τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της πόλης».

Ταυτόχρονα, σε άλλο σημείο της τοποθέτησης υπάρχει αναφορά για τον σκοπό του έργου, με σαφείς υπόνοιες για επηρεασμό του ΤΕΠΑΚ (προφανώς για τον β’ πόλο). «Επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη των υποδομών και των δραστηριοτήτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο κέντρο της πόλης -δεν μπορούν να θεωρούν ότι θα έχουν κατ’ ανάγκην τη σύμφωνη γνώμη μας», τονίζεται.

Αξίζει πάντως αναφοράς ότι το λεκτικό της τοποθέτησης του πρύτανη σημειώνει ότι το ΤΕΠΑΚ θα μπορούσε να «ηγηθεί» αυτού του έργου, δείχνοντας και την ενόχλησή του αφού το ΤΕΠΑΚ θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο σε ενδεχόμενη συμμετοχή του ως πανεπιστημιακό ίδρυμα στο εν λόγω έργο.

Κοινή δήλωση δημάρχων

Από την πλευρά τους, οι δήμαρχοι Λεμεσού, Αμαθούντας και Πολεμιδιών με κοινή τους δήλωση απαντούν στον πρύτανη λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «ενημερώθηκε επίσημα για τη συνέντευξη Τύπου και έλαβε πρόσκληση».

Ακόμα σημειώνουν ότι «αναγνωρίζουν διαχρονικά τον καθοριστικό ρόλο του ΤΕΠΑΚ στην ανάπτυξη της πόλης, ιδιαίτερα στο ιστορικό της κέντρο, καθώς και τη συμβολή του στην ακαδημαϊκή γνώση, την καινοτομία και την κοινωνική ζωή».

«Η υλοποίηση του έργου», προσθέτουν, «δεν αποκλείει, σε καμία περίπτωση, τη συμβολή άλλων ακαδημαϊκών και επιστημονικών φορέων. Αντιθέτως, η επιτυχία ενός τόσο σημαντικού σχεδιασμού προϋποθέτει συνεργασία, διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, περιλαμβανομένου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου προβλέπονται συνέργειες τόσο με το ΤΕΠΑΚ όσο και με το Frederick University, ενώ ήδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους του ΤΕΠΑΚ, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε συναντήσεις αλλά και στις διαβουλεύσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα». Τέλος αναφέρουν πως «οι δήμοι παραμένουν ανοικτοί στην ενεργή συμβολή του ΤΕΠΑΚ, τόσο μέσω θεσμικού διαλόγου όσο και μέσω εξειδικευμένων επιστημονικών εισροών, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένο, τεκμηριωμένο και κοινωνικά αποδεκτό.

Τέλος, στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Λεμεσού κάνει αναφορά και σε συνεργασίες του Δήμου Λεμεσού με το ΤΕΠΑΚ για έργα ύψους €500.000.