Σουηδία: Αυτόνομο λεωφορείο τράκαρε με τραμ την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του με επιβάτες

Το ατύχημα σημειώθηκε στο Γκέτεμποργκ όταν το όχημα χωρίς οδηγό φρέναρε απότομα – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά αποσύρθηκε για τεχνικό έλεγχο.

Ένα λεωφορείο που κινείται χωρίς οδηγό ενεπλάκη σε σύγκρουση με τραμ, τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα λειτουργίας του για τη μεταφορά επιβατών στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ανακοίνωσε η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Vasttrafik.

Το λεωφορείο έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας για έλεγχο, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Vasttrafik, Πάτρικ Τσι.

«Το αυτόνομο λεωφορείο με επιβάτες στο Γκέτεμποργκ φρέναρε και χτυπήθηκε από πίσω από ένα τραμ. Δεν υπάρχουν θύματα ή υλικές ζημιές», είπε.

Το λεωφορείο κυκλοφορούσε στο κέντρο του Γκέτεμποργκ από τα τέλη Μαρτίου, αλλά τη Δευτέρα ήταν η πρώτη μέρα που μετέφερε επιβάτες. Στο όχημα βρισκόταν και οδηγός, για να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση που χρειαζόταν.

Η σουηδική υπηρεσία μεταφορών Transportstyrelsen είχε δώσει το πράσινο φως για να χρησιμοποιήσουν επιβάτες το λεωφορείο για μια δοκιμαστική περίοδο που θα διαρκούσε έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Τα αυτόνομα λεωφορεία λειτουργούν με τοπικές άδειες, που χορηγούνται από πόλη σε πόλη και από διαδρομή σε διαδρομή. Η ΕΕ δεν έχει χορηγήσει ακόμη σε ολόκληρη την Ευρώπη άδειες για εμπορική ανάπτυξη δημόσιων συγκοινωνιών με αυτόνομα οχήματα ή για ρομποταξί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

