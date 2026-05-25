Σουηδία: Αυτόνομο λεωφορείο τράκαρε με τραμ την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του με επιβάτες

Ένα λεωφορείο που κινείται χωρίς οδηγό ενεπλάκη σε σύγκρουση με τραμ, τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα λειτουργίας του για τη μεταφορά επιβατών στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, ανακοίνωσε η εταιρεία δημόσιων συγκοινωνιών Vasttrafik.

Το λεωφορείο έχει τεθεί εκτός κυκλοφορίας για έλεγχο, δήλωσε στο AFP ο εκπρόσωπος της Vasttrafik, Πάτρικ Τσι.

«Το αυτόνομο λεωφορείο με επιβάτες στο Γκέτεμποργκ φρέναρε και χτυπήθηκε από πίσω από ένα τραμ. Δεν υπάρχουν θύματα ή υλικές ζημιές», είπε.

Το λεωφορείο κυκλοφορούσε στο κέντρο του Γκέτεμποργκ από τα τέλη Μαρτίου, αλλά τη Δευτέρα ήταν η πρώτη μέρα που μετέφερε επιβάτες. Στο όχημα βρισκόταν και οδηγός, για να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση που χρειαζόταν.

Η σουηδική υπηρεσία μεταφορών Transportstyrelsen είχε δώσει το πράσινο φως για να χρησιμοποιήσουν επιβάτες το λεωφορείο για μια δοκιμαστική περίοδο που θα διαρκούσε έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Τα αυτόνομα λεωφορεία λειτουργούν με τοπικές άδειες, που χορηγούνται από πόλη σε πόλη και από διαδρομή σε διαδρομή. Η ΕΕ δεν έχει χορηγήσει ακόμη σε ολόκληρη την Ευρώπη άδειες για εμπορική ανάπτυξη δημόσιων συγκοινωνιών με αυτόνομα οχήματα ή για ρομποταξί.

