«Σφήνα» οι βροχές με τον υδράργυρο ψηλά - Κακοκαιρία χτύπησε περιοχές στη Λευκωσία (βίντεο)

Βροχές χτύπησαν τις ορεινές περιοχές αλλά και την πρωτεύουσα παρόλο που ο υδράργυρος δείχνει γύρω στους 26 βαθμούς.

Σύμφωνα με το δελτίο καιρού του ιδιώτη μετεωρολόγου, Έρικ Κίτα και την ιστοσελίδα kitasweather, το νησί επηρεάζεται από «σφήνα ύφεσης στη μέση τροπόσφαιρα και ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες», οι οποίες θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Αυτή η εξέλιξη θα διατηρήσει τις ασταθείς καιρικές συνθήκες, εξηγεί, με αποτέλεσμα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να συνεχίζει η εκδήλωση μεμονωμένων τοπικών βροχών και καταιγίδων στα ορεινά και περιοχές του εσωτερικού. Βέβαια, τις επόμενες μέρες προβλέπεται άνοδος της θερμοκρασίας, ξεπερνώντας τους 30 βαθμούς στο εσωτερικό.

Μέλη της ομάδας ΚΑΙΡΟΦΙΛΟΙ στο Facebook, μοιράστηκαν βιντεάκια από διάφορες περιοχές της Κύπρου, ιδιαίτερα στην επαρχία Λευκωσίας και στα ορεινά, όπου ξέσπασαν βροχές.

Το δελτίο καιρού του Τμήματος Μετεωρολογίας για απόψε και τις επόμενες μέρες:

Ασταθής αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Παροδικά, κυρίως στα δυτικά, θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τις αυγινές ώρες θα σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ για να καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 14 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 16 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, μετά τη διάλυση της αραιής ομίχλης ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αργότερα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και περιοχές στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό γύρω στους 26 στα νοτιοανατολικά, στα βόρεια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 15 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη κυρίως στο ανατολικό μισό. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη και την Τετάρτη κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδες στα ορεινά και πιθανό και στο εσωτερικό. Την Πέμπτη πιθανό να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά άνοδο μέχρι την Τετάρτη, ενώ την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματικές τιμές.