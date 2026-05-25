Η 27χρονη που ξεχώρισε στη δυσκολότερη νύχτα της ΕΔΕΚ

Χωρίς νερό αρκετές περιοχές της Γερμασόγειας λόγω βλάβης - Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται (χάρτης)

Στα μόλις 27 της χρόνια, η Σοφία Χριστοδούλου κατάφερε να πετύχει κάτι που λίγοι θα περίμεναν. Αναδείχθηκε πρώτη σε ψήφους παγκύπρια για την ΕΔΕΚ, σε μια από τις δυσκολότερες εκλογικές αναμετρήσεις στην ιστορία του κόμματος.

Η νεαρή δικηγόρος και πρόεδρος της Νεολαίας ΕΔΕΚ κατήλθε για πρώτη φορά σε εκλογική διαδικασία, συγκεντρώνοντας 1719 ψήφους, την ώρα που το ιστορικό σοσιαλιστικό κόμμα έμενε εκτός Βουλής για πρώτη φορά από το 1970, κλείνοντας έναν μακρύ κύκλο συνεχούς κοινοβουλευτικής παρουσίας.

Μπορεί το αποτέλεσμα να συνιστά μια βαριά πολιτική ήττα για την ΕΔΕΚ, ωστόσο η εκλογική επίδοση της Σοφίας Χριστοδούλου φαίνεται να στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος: ότι η νέα γενιά εξακολουθεί να αναζητά χώρο, λόγο και ουσιαστική συμμετοχή στην πολιτική ζωή του τόπου.

Σε ανάρτησή της μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η κα Χριστοδούλου ευχαρίστησε όσους την στήριξαν, κάνοντας λόγο για ευθύνη αλλά και για ανάγκη ανασυγκρότησης του κόμματος.

