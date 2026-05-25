Οι μεγάλοι χαμένοι της κάλπης: Οι πρώτες αντιδράσεις ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, Volt, Οικολόγων και Κυνηγών – Με το βλέμμα στις προεδρικές ο Αγρονόμος

Η κάλπη των βουλευτικών εκλογών άφησε πίσω της όχι μόνο νικητές, αλλά και χαμένους. Κόμματα με κοινοβουλευτική παρουσία ή με αυξημένες προσδοκίες έμειναν τελικά εκτός Βουλής, με τις πρώτες αντιδράσεις να κινούνται από την αυτοκριτική και την απογοήτευση μέχρι τις αιχμές για το πολιτικό σύστημα και τις δημοσκοπήσεις.

Στους μεγάλους χαμένους της εκλογικής αναμέτρησης συγκαταλέγονται η ΕΔΕΚ, η ΔΗΠΑ, το Volt Κύπρου, το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και οι Ενεργοί Πολίτες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών, καθώς τα ποσοστά τους σε δημοσκοπήσεις έδειχναν ενδεχόμενο εισόδου τους στη Βουλή.

ΕΔΕΚ: «Το αποτέλεσμα αδικεί και την ΕΔΕΚ και την Κύπρο»

Με εμφανή απογοήτευση, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου παραδέχθηκε πως το αποτέλεσμα δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του κόμματος, κάνοντας λόγο για ένα αποτέλεσμα που «αδικεί δυστυχώς και την ΕΔΕΚ και την Κύπρο».

Ο κ. Αναστασίου ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, αφήνοντας ωστόσο σαφείς αιχμές προς στελέχη που, όπως είπε, ενώ γνώριζαν τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε το κόμμα, επέλεξαν να μείνουν μακριά αντί να συμβάλουν στην προσπάθεια ενότητας. Παράλληλα, προανήγγειλε συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων του κόμματος τις επόμενες ημέρες για αξιολόγηση του αποτελέσματος.

ΔΗΠΑ: «Πληρώσαμε το κόστος της συνεννόησης»

Ιδιαίτερα αρνητικό χαρακτήρισε το αποτέλεσμα για τη ΔΗΠΑ ο Μάριος Καρογιάν, σημειώνοντας πως η έκβαση της κάλπης δεν ανταποκρίνεται ούτε στους στόχους ούτε στις προσδοκίες του κόμματος.

Ο πρόεδρος της ΔΗΠΑ υπερασπίστηκε τη στρατηγική της παράταξης, λέγοντας ότι επέλεξε να μιλήσει για ενότητα, συναινέσεις και συλλογική προσπάθεια, εκτιμώντας πως αυτή η επιλογή είχε πολιτικό κόστος.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για το επίπεδο της προεκλογικής συζήτησης, υποστηρίζοντας ότι ο δημόσιος διάλογος εγκλωβίστηκε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις και κουτσομπολιά αντί της ουσίας, ενώ επέρριψε μέρος της ευθύνης και στις δημοσκοπήσεις, τις οποίες κατηγόρησε ότι από εργαλεία μέτρησης μετατράπηκαν σε μηχανισμούς επηρεασμού των ψηφοφόρων.

Παρά την ήττα, έστειλε μήνυμα συνέχειας, λέγοντας ότι για τη ΔΗΠΑ ανοίγει ένας νέος πολιτικός κύκλος.

Volt: Αυτοκριτική και υπόσχεση συνέχειας

Σε πιο αυτοκριτικό τόνο κινήθηκε το Volt, αναγνωρίζοντας ότι δεν κατάφερε να πείσει όσους χρειαζόταν ώστε να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική παρουσία.

Στην ανακοίνωσή του, το κόμμα σημείωσε πως η εκλογική μάχη δόθηκε με περιορισμένα μέσα, αλλά με καθαρές θέσεις, υπογραμμίζοντας ότι τώρα είναι η ώρα του απολογισμού και της αυτοκριτικής.

Ο πρόεδρος του Volt, Πάνος Πάρρας, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «ξεκάθαρο και σεβαστό», μιλώντας ανοιχτά για πολιτική ήττα, ενώ απολογήθηκε προς τους υποστηρικτές του κόμματος λέγοντας «συγγνώμη, δεν τα καταφέραμε».

Παρά την αποτυχία εισόδου στη Βουλή, το Volt επιμένει ότι η προσπάθεια άφησε πολιτικό αποτύπωμα, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες.

Οικολόγοι: Τέλος κοινοβουλευτικής παρουσίας, αλλά όχι της πορείας

Με προσωπικό και συγκινησιακά φορτισμένο μήνυμα τοποθετήθηκε ο πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα που άφησε το κόμμα εκτός Βουλής.

Ο κ. Παπαδούρης έκανε λόγο για μια μάχη που δόθηκε «με ηθική και αξιοπρέπεια», εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς όσους τον στήριξαν στην κάλπη, αλλά και προς τους υποψηφίους του κινήματος που συμμετείχαν στην εκλογική αναμέτρηση.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο κοινοβουλευτικό έργο της τελευταίας πενταετίας, ευχαριστώντας τους στενούς του συνεργάτες και υποστηρίζοντας πως η δουλειά που έγινε παραμένει ως πολιτική παρακαταθήκη, ανεξαρτήτως δημοσκοπήσεων ή εκλογικού αποτελέσματος.

Στέλνοντας μήνυμα συνέχειας, σημείωσε πως η πολιτική διαδρομή δεν ολοκληρώνεται με μια εκλογική ήττα, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «ο δρόμος δεν τελειώνει ποτέ».

Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνηγών: «Το αποτέλεσμα μας πληγώνει βαθιά»

Σε ιδιαίτερα συναισθηματικό τόνο τοποθετήθηκε ο Νικόλας Προδρόμου πρόεδρος του Κινήματος Ενεργοί Πολίτες – ΚΕΚΚ, μετά την αποτυχία εισόδου στη Βουλή.

Στο μήνυμά του έκανε λόγο για έναν δύσκολο και μακροχρόνιο αγώνα απέναντι στο «σύστημα», υποστηρίζοντας ότι η πορεία του κινήματος χαρακτηρίστηκε από συγκρούσεις, επιθέσεις και εμπόδια, αλλά και από ισχυρούς δεσμούς με τους υποστηρικτές του.

Ευχαρίστησε θερμά όσους στάθηκαν δίπλα στο κίνημα όλα αυτά τα χρόνια, κάνοντας λόγο για μια στήριξη που, όπως ανέφερε, αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή για τον ίδιο προσωπικά.

Παράλληλα, αναγνώρισε ξεκάθαρα την εκλογική ήττα, τονίζοντας πως η απόφαση των πολιτών είναι απόλυτα σεβαστή, χωρίς να κρύψει όμως την απογοήτευσή του, σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα «πληγώνει βαθιά».

Ο ίδιος συνέδεσε το αποτέλεσμα με την ανάγκη προσωπικής ευθύνης και σημαντικών αποφάσεων για την επόμενη μέρα του κινήματος, προαναγγέλλοντας πιο αναλυτική τοποθέτηση τις επόμενες ημέρες για το μέλλον της πολιτικής αυτής διαδρομής.

ΔΗΜΑΛ: «Ο πρώτος στόχος επετεύχθη»

Σε διαφορετικό τόνο από τα υπόλοιπα κόμματα κινήθηκε η Δημοκρατική Αλλαγή (ΔΗΜΑΛ), η οποία, παρά την αποτυχία εισόδου στη Βουλή, παρουσίασε το αποτέλεσμα ως αφετηρία και όχι ως ήττα.

Στην ανακοίνωσή της, η ΔΗΜΑΛ συνεχάρη τους νεοεκλεγέντες βουλευτές, ενώ ευχαρίστησε όσους τη στήριξαν στην κάλπη. Το κόμμα υποστήριξε πως ο πρώτος του στόχος, η διεκδίκηση κοινοβουλευκής έδρας, επιτεύχθηκε πολιτικά, κάνοντας λόγο για μια προσπάθεια που έδωσε τη δυνατότητα να προβάλει τις θέσεις του στο δημόσιο διάλογο.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα οργανωτικής συνέχειας, σημειώνοντας ότι πλέον αρχίζει η προσπάθεια εδραίωσης και διεύρυνσης της παρουσίας του στον πολιτικό χάρτη.

«Σήκω Πάνω»: Πανηγυρικός τόνος από Τορναρίτη

Σε εντελώς διαφορετικό ύφος κινήθηκε ο Χριστόφορος Τορναρίτης του «Σήκω Πάνω», ο οποίος δεν στάθηκε στο εκλογικό αποτέλεσμα του δικού του σχηματισμού, αλλά επέλεξε να σχολιάσει την πτώση άλλων κομμάτων.

Με ανάρτησή του, έκανε λόγο για «αποστολή που εξετελέσθη», υποστηρίζοντας πως πέτυχε τον στόχο του να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα εις βάρος συγκεκριμένων πολιτικών χώρων. Σε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο, αναφέρθηκε σε «μίσος», «τοξικότητα» και «βόθρο», παρουσιάζοντας τη δική του παρέμβαση ως πολιτικό χρέος.

Η τοποθέτησή του ξεχώρισε ως μία από τις πιο αιχμηρές της βραδιάς.

Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι»: «Τώρα αρχίζουν όλα»

Μήνυμα συνέχειας, παρά την αποτυχία εισόδου στη Βουλή, έστειλε το Πατριωτικό Μέτωπο «Λακεδαιμόνιοι».

Στην ανακοίνωσή του, το κίνημα υποστήριξε πως μπήκε στη μάχη χωρίς αυταπάτες, γνωρίζοντας εξαρχής τις δυσκολίες, ενώ έκανε λόγο για «ανελέητο πόλεμο» που δέχθηκε κατά την προεκλογική περίοδο.

Παρουσιάζοντας τη συμμετοχή του ως πολιτική παρακαταθήκη, οι «Λακεδαιμόνιοι» σημείωσαν πως βασικός τους στόχος ήταν να γίνουν γνωστοί στο ευρύτερο εκλογικό σώμα, κάτι που, κατά την εκτίμησή τους, επιτεύχθηκε.

Δεν έλειψαν πάντως και οι αιχμές για το εκλογικό σκηνικό και τις δημοσκοπήσεις, με το κίνημα να αφήνει υπονοούμενα για ασυνήθιστες διακυμάνσεις στις εκτιμήσεις της εκλογικής βραδιάς.

Αγρονόμος: Βλέπει ήδη... Προεδρικές

Το βλέμμα στην επόμενη πολιτική μάχη στρέφει ο Αγρονόμος, ο οποίος επέλεξε να απαντήσει στο εκλογικό αποτέλεσμα με μήνυμα συνέχειας και άμεσου επανασχεδιασμού.

Στην ανακοίνωσή του, ευχαρίστησε όσους στήριξαν το σχήμα, ωστόσο ξεκαθάρισε πως η πολιτική διαδρομή δεν σταματά εδώ, προαναγγέλλοντας ήδη προετοιμασία για τις επόμενες προεδρικές εκλογές.

Με χαρακτηριστική αναφορά σε «15 ημέρες ανακωχής», ο τόνος της ανακοίνωσης παρέπεμπε περισσότερο σε προσωρινή παύση παρά σε πολιτική υποχώρηση.