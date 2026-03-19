«Στο έλεος του Θεού»: Αντιδράσεις κτηνοτρόφων σε Τίμη και Αναρίτα για τα νέα μέτρα κατά του αφθώδους πυρετού

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους κτηνοτρόφους των περιοχών Τίμης και Αναρίτας της Επαρχίας Πάφου τα νέα μέτρα που εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας για την προστασία των ζώων από τον αφθώδη πυρετό.

Συγκεκριμένα, η απόφαση για άνοιγμα των διαβάσεων από τις 05:00 και κλείσιμο τους μέχρι τις 07:00 το πρωί δημιουργεί, σύμφωνα με τους ίδιους, σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων.

Οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι τα μέτρα δεν λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του επαγγέλματός τους, καθώς οι ιδιοκτήτες των μονάδων θα έπρεπε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της κτηνοτρόφου Αργυρώς Ιωάννου, η οποία ανέφερε ότι αυτή την περίοδο πολλά ζώα γεννούν, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη συνεχή παρουσία των ιδιοκτητών.

Όπως είπε, με τα ισχύοντα μέτρα ενδέχεται να μην μπορούν να επιστρέψουν στις φάρμες τους πριν τις 11:00 ή ακόμη και τις 14:00, κάτι που συνεπάγεται σοβαρές απώλειες. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποιος θα καλύψει το οικονομικό κόστος αυτής της κατάστασης.

Η ίδια επεσήμανε ότι, παρά τις επαφές με το Τμήμα Γεωργίας, οι απαντήσεις που έλαβαν περιορίστηκαν στο ότι «αυτές είναι οι οδηγίες», εκφράζοντας την αγανάκτησή της για την έλλειψη ευελιξίας.

Τόνισε επίσης ότι οι κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να αφήνονται «στο έλεος του Θεού» και ζήτησε να μην υπάρχει αστυνόμευση κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού, όπως υποστήριξε, οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες είναι σε θέση να ελέγχουν ποιος εισέρχεται και εξέρχεται από τις μονάδες τους. Σύμφωνα με την κ. Ιωάννου, η εφαρμογή των μέτρων αναγκάζει τους κτηνοτρόφους να μετακινούνται προς τις μονάδες τους «σαν τους κλέφτες», κατά την έκφραση της, ενώ υπογράμμισε ότι η αστυνόμευση θα έπρεπε να περιορίζεται στις νυχτερινές ώρες. Ξεκαθάρισε, τέλος, ότι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι είναι από τους πρώτους που έλαβαν μέτρα προστασίας, καθώς δεν έχουν κανένα συμφέρον να εξαπλωθεί ο αφθώδης πυρετός.

Από την πλευρά της, η κτηνοτρόφος από την Αναρίτα, Κλεοπάτρα Κυπριανού, σημείωσε ότι τα μέτρα θα έπρεπε να στοχεύουν κυρίως σε εξωτερικούς επισκέπτες και όχι στους ίδιους τους ιδιοκτήτες των μονάδων. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά τους έχει καταστεί ιδιαίτερα δύσκολη, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών τους δραστηριοτήτων. Δεν μπορείς είπε χαρακτηριστικά να περιορίζεις τον ιδιοκτήτη των κτηνοτροφικών μονάδων.