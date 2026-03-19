Νέα κίτρινη προειδοποίηση την Παρασκευή - Έρχονται ισχυρές και παρατεταμένες καταιγίδες

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εξασθενούν για σήμερα, ωστόσο αναμένεται να εκδοθεί νέα προειδοποίηση για την Παρασκευή, κυρίως για ισχυρές και παρατεταμένες καταιγίδες στα νότια και δυτικά παράλια, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Αντρέας Χατζηγεωργίου.

Ο κ. Χατζηγεωργίου ανέφερε ότι η σημερινή προειδοποίηση λήγει γύρω στις έξι το απόγευμα και δεν θα ανανεωθεί για σήμερα, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό κινείται ανατολικά-βορειοανατολικά και δεν θα επηρεάζει την Κύπρο στον ίδιο βαθμό.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι θα παρουσιάζονται κάποιες βροχές και ενδεχομένως μεμονωμένη καταιγίδα αργότερα, κυρίως σε παράλιες περιοχές αλλά και ορεινές περιοχές.

Όπως είπε, νωρίτερα είχε σημειωθεί βροχόπτωση της έντασης που αναμενόταν, καθώς και χαλαζόπτωση σε κάποιους σταθμούς, ενώ τα φαινόμενα αναμενόταν να συνεχιστούν και να κινηθούν ανατολικότερα από τα ορεινά μέχρι τη λήξη της σημερινής προειδοποίησης.

Σε ό,τι αφορά την Παρασκευή, ο λειτουργός μετεωρολογίας είπε ότι θα εκδοθεί προειδοποίηση που θα είναι σε ισχύ από το μεσημέρι και πιθανόν μέχρι τα μεσάνυχτα, με τις ακριβείς ώρες να μην έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Ωστόσο η έναρξη τοποθετείται γύρω στις 11 με 12 το μεσημέρι, επεσήμανε.

Σημείωσε ότι η προειδοποίηση θα αφορά κυρίως τα νότια και δυτικά παράλια, όπου τα φαινόμενα αναμένονται έντονα και παρατεταμένα, προσθέτοντας πως υπάρχει πιθανότητα η προειδοποίηση να επεκταθεί και για το Σάββατο.

Νωρίτερα, η Αστυνομία ενημέρωσε για έντονη χαλαζόπτωση και κατολισθήσεις στην περιοχή Λουβαρά–Γεράσας, καλώντας τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας.

Σε νεότερη ανακοίνωση, ανέφερε ότι λόγω χαλαζόπτωσης οι δρόμοι Αγίου Ιωάννη Αγρού–Αγίου Θεοδώρου και Αγίου Θεοδώρου–Παπούτσας έκλεισαν για την τροχαία κίνηση, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες καθαρισμού τους, ώστε να αποδοθούν ξανά στην κυκλοφορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ