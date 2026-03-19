Αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου: Έντονες βροχοπτώσεις και συσσώρευση νερού

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι οδηγοί που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου, καθώς και σε πολλές περιοχές της Λεμεσού, λόγω έντονων βροχοπτώσεων και συσσώρευσης νερού σε διάφορα σημεία, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.