Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Στις 3 Απριλίου η κρίσιμη απόφαση για τις ενστάσεις

Τα ΗΑΕ χαιρετίζουν την απόφαση του IMO που καταδικάζει έντονα τις επιθέσεις του Ιράν κατά πλοίων

Έπειτα από μακρά διαδικασία, το δικαστήριο ανέφερε πως θα δώσει την απόφαση του, επί των προδικαστικών ενστάσεων στις 3 Απριλίου.

Ολοκληρώθηκε, την Πέμπτη, η διαδικασία αγορεύσεων επί των προδικαστικών ενστάσεων, των δικηγόρων υπεράσπισης των πέντε κατηγορούμενων στην ιδιωτική ποινική δίωξη της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, με το δικαστήριο να επιφυλάσσει την απόφαση του για τις 3 Απριλίου.

Με την ολοκλήρωση των αγορεύσεων από τους δικηγόρους, καθώς και του πρώην υπεύθυνου αστυνομικού σταθμού Λάνιας, Χριστάκη Καπηλιώτη, που εκπροσωπεί τον εαυτό του, χωρίς νομικό σύμβουλο, έλαβε τον λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας του Θανάση Νικολάου, Χρίστος Κληρίδης, αντικρούοντας τις προδικαστικές ενστάσεις.

Μεταξύ άλλων, οι προδικαστικές ενστάσεις άπτονται της δίκαιης δίκης, της μη αποκάλυψης μαρτυρικού υλικού και της καταχώρησης του κατηγορητηρίου από τον Σάββα Μάτσα, ο οποίος υπήρξε ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση Θανάση Νικολάου, ενώ με την απόσυρση του από δικηγόρος της οικογένειας, θα κληθεί ως μάρτυρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

