Η Λεμεσός προς την κλιματική ουδετερότητα

Με δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, ξεκίνησε χθες και θα συνεχιστεί και σήμερα, το διεθνές συνέδριο που διοργανώνει ο Δήμος Λεμεσού υπό τον τίτλο, «Climate Neutral Blue Cities by 2030 - Η Λεμεσός στην Πορεία για την Κλιματική Ουδετερότητα».

Το συνέδριο χαιρέτησαν οι υπουργοί Μεταφορών και Ενέργειας, Αλέξης Βαφεάδης και Μιχάλης Δαμιανός, ενώ σήμερα θα είναι ομιλητής ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών της ΕΕ, Κώστας Καδής. Τόσο οι δυο υπουργοί, όσο και ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, εξέφρασαν την προσδοκία τους, η Λεμεσός να καταστεί παράδειγμα μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και ανθεκτικότητα, στην περιοχή της Μεσογείου.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει σειρά από συζητήσεις και παρουσιάσεις για ζητήματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη κινητικότητα και την μετατροπή των πόλεων της Κύπρου σε σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές πόλεις, και ειδικά της Λεμεσού. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά, διάφορα εργαστήρια με ειδικά ζητήματα, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια και αστικές παρεμβάσεις για μετατροπή υφιστάμενων δρόμων σε πεζοδρόμους ή δημόσιες πλατείες.

Στο χαιρετισμό του, ο Αλέξης Βαφεάδης, κάλεσε αρχικά τους Ευρωπαίους σύνεδρους, να καταστούν για λίγο πρεσβευτές της χώρας μας, μεταφέροντας το μήνυμα ότι, παρά την έκρυθμη κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο, η Κύπρος κινείται σε συνηθισμένους ρυθμούς και η ζωή κυλά φυσιολογικά, «διεξάγουμε τα συνέδρια μας όπως έχουν προγραμματιστεί και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε».

Αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τις Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις, μέχρι το 2030, στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Λεμεσού, είπε πως αυτή «υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι παράκτιες πόλεις στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην προώθηση της μετάβασης προς ένα βιώσιμο μέλλον».

Υποδεικνύοντας ότι στην Κύπρο και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, η μεγάλη εξάρτηση από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, έχει οδηγήσει σε κυκλοφοριακή συμφόρηση και υψηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, τόνισε πως «η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας αποτελεί βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο».

Κεντρικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, συνέχισε, είναι η εφαρμογή του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, και ιδιαίτερα της Λεμεσού, «το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο, στρατηγικό πλαίσιο για τον μετασχηματισμό του τρόπου με τον οποίο κινούμαστε μέσα στην πόλη».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, τόνισε πώς η Λεμεσός είναι, «μια δυναμική πόλη στο σταυροδρόμι της Ευρώπης και της Μεσογείου και ζωτικό κέντρο οικονομικής δραστηριότητας, η κλιματική ουδετερότητα δεν αποτελεί πλέον μακρινό πολιτικό στόχο, αλλά είναι ένα ζωντανό σχέδιο για μια βιώσιμη Γαλάζια Πόλη».

Περήφανη η Λεμεσός

Καλωσορίζοντας τους ξένους σύνεδρους, ο δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, είπε πως η πόλη, εκτός από την μακρά ιστορία και ισχυρή ταυτότητά της, έχει επιλέξει να βρίσκεται στην προμετωπίδα της μετάβασης της Ευρώπης προς ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον.

Εκφράζοντας την περηφάνια για τη συμμετοχή στην Αποστολή της ΕΕ για τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις, μέχρι το 2030, τόνισε πως, για τον Δήμο Λεμεσού, αυτό αποτελεί μια σοβαρή πολιτική δέσμευση «να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο προχωράμε». «Στη Λεμεσό, η κλιματική ουδετερότητα δεν αντιμετωπίζεται ως ένας στενός περιβαλλοντικός στόχος», είπε, και εξήγησε ότι «την βλέπουμε ως μια ευρύτερη ατζέντα μετασχηματισμού, που αφορά την οικονομική ανθεκτικότητα, την κοινωνική συνοχή, την καινοτομία, τη διακυβέρνηση, τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής».

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αρμεύτης, ανέφερε ότι καμία πόλη δεν μπορεί να επιτύχει αυτή τη μετάβαση από μόνη της και πως «θα επιτευχθεί μόνο εάν καταφέρουμε να οικοδομήσουμε μια νέα συμμαχία μεταξύ των τοπικών αρχών, της Κυβέρνησης, των ευρωπαϊκών θεσμών, του ακαδημαϊκού χώρου, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών».